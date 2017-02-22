All CATEGORIES
☰ Menu

7 Earth-size worlds found orbiting star; could hold life

By Marcia Dunn
Associated Press

Published: February 22, 2017 - 01:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This image provided by NASA/JPL-Caltech shows an artist's conception of what the surface of the exoplanet TRAPPIST-1f may look like, based on available data about its diameter, mass and distances from the host star. The planets circle tightly around a dim dwarf star called Trappist-1, barely the size of Jupiter. Three are in the so-called habitable zone, where liquid water and, possibly life, might exist. The others are right on the doorstep. (NASA/JPL-Caltech via AP)


MORE IN NEWS

hillis23_1 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron man seeks early release after serving three months of yearlong sentence in shooting death

Marcus Glover’s family wasn’t happy when the man who shot and killed him was sentenced to only one year in jail.

johnson23Cut_01
Family of firefighter killed crossing Route 8 files suit challenging ruling her death was suicide
homeshow_04
Gardens sprout from concrete at Akron Home & Flower Show
Bob Dyer: The rest of the story on TSA PreChecks
24-year-old man killed in work-related accident at Akron recycling facility
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next