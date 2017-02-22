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7 Earth-size worlds found orbiting star; could hold life

By Marcia Dunn
Associated Press

Published: February 22, 2017 - 01:24 PM
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This image provided by NASA/JPL-Caltech shows an artist's conception of what the surface of the exoplanet TRAPPIST-1f may look like, based on available data about its diameter, mass and distances from the host star. The planets circle tightly around a dim dwarf star called Trappist-1, barely the size of Jupiter. Three are in the so-called habitable zone, where liquid water and, possibly life, might exist. The others are right on the doorstep. (NASA/JPL-Caltech via AP)


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