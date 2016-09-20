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‘8 Mile’ director, Oscar-winning writer Curtis Hanson dies

By Andrew Dalton
Associated Press

Published: September 20, 2016 - 11:52 PM

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