9 die in immigrant-smuggling attempt in sweltering truck

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0FOIEFOVE9OSU86IEF0IGxlYXN0IG5pbmUgcGVvcGxlIGRpZWQgYWZ0ZXIgYmVpbmcgY3Jh
bW1lZCBpbnRvIGEgc3dlbHRlcmluZyB0cmFjdG9yLXRyYWlsZXIgZm91bmQgcGFya2VkIG91dHNp
ZGUgYSBXYWxtYXJ0IGluIHRoZSBtaWRzdW1tZXIgVGV4YXMgaGVhdCwgdmljdGltcyBvZiB3aGF0
IGF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgb24gU3VuZGF5IHdhcyBhbiBpbW1pZ3JhbnQtc211Z2dsaW5nIGF0
dGVtcHQgZ29uZSB3cm9uZy48L3A+PHA+VGhlIGRyaXZlciB3YXMgYXJyZXN0ZWQsIGFuZCBuZWFy
bHkgMjAgb3RoZXJzIHJlc2N1ZWQgZnJvbSB0aGUgcmlnIHdlcmUgaG9zcGl0YWxpemVkIGluIGRp
cmUgY29uZGl0aW9uLCBtYW55IHdpdGggZXh0cmVtZSBkZWh5ZHJhdGlvbiBhbmQgaGVhdHN0cm9r
ZSwgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBsb29raW5nIGF0IGEg
aHVtYW4tdHJhZmZpY2tpbmcgY3JpbWUsJiM4MjIxOyBzYWlkIFNhbiBBbnRvbmlvIFBvbGljZSBD
aGllZiBXaWxsaWFtIE1jTWFudXMsIGNhbGxpbmcgaXQgJiM4MjIwO2EgaG9ycmlmaWMgdHJhZ2Vk
eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9uZSBVLlMuIG9mZmljaWFsIHNhaWQgU3VuZGF5IGV2ZW5pbmcgdGhh
dCAxNyBvZiB0aG9zZSByZXNjdWVkIHdlcmUgYmVpbmcgdHJlYXRlZCBmb3IgaW5qdXJpZXMgdGhh
dCB3ZXJlIGNvbnNpZGVyZWQgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZy4gVGhlIG9mZmljaWFsIHNwb2tlIHRv
IHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIG9uIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkgYmVjYXVzZSB0
aGUgaW5mb3JtYXRpb24gaGFzIG5vdCBiZWVuIHB1YmxpY2x5IHJlbGVhc2VkLjwvcD48cD5BdXRo
b3JpdGllcyB3ZXJlIGNhbGxlZCB0byB0aGUgU2FuIEFudG9uaW8gcGFya2luZyBsb3QgbGF0ZSBT
YXR1cmRheSBvciBlYXJseSBTdW5kYXkgYW5kIGZvdW5kIGVpZ2h0IHBlb3BsZSBkZWFkIGluc2lk
ZSB0aGUgdHJ1Y2suIEEgbmludGggdmljdGltIGRpZWQgYXQgdGhlIGhvc3BpdGFsLCBzYWlkIExp
eiBKb2huc29uLCBzcG9rZXN3b21hbiBmb3IgVS5TLiBJbW1pZ3JhdGlvbiBhbmQgQ3VzdG9tcyBF
bmZvcmNlbWVudC48L3A+PHA+VGhlIHZpY3RpbXMgJiM4MjIwO3dlcmUgdmVyeSBob3QgdG8gdGhl
IHRvdWNoLiBTbyB0aGVzZSBwZW9wbGUgd2VyZSBpbiB0aGlzIHRyYWlsZXIgd2l0aG91dCBhbnkg
c2lnbnMgb2YgYW55IHR5cGUgb2Ygd2F0ZXIsJiM4MjIxOyBTYW4gQW50b25pbyBGaXJlIENoaWVm
IENoYXJsZXMgSG9vZCBzYWlkLjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyB3b3VsZCBub3Qgc2F5IHdoZXRo
ZXIgdGhlIHRyYWlsZXIgd2FzIGxvY2tlZCB3aGVuIHRoZXkgYXJyaXZlZCwgYnV0IHRoZXkgc2Fp
ZCBpdCBoYWQgbm8gd29ya2luZyBhaXIgY29uZGl0aW9uaW5nLjwvcD48cD5JdCB3YXMganVzdCB0
aGUgbGF0ZXN0IHNtdWdnbGluZy1ieS10cnVjayBvcGVyYXRpb24gdG8gZW5kIGluIHRyYWdlZHku
IEluIG9uZSBvZiB0aGUgd29yc3QgY2FzZXMgb24gcmVjb3JkIGluIHRoZSBVLlMuLCAxOSBpbW1p
Z3JhbnRzIGxvY2tlZCBpbnNpZGUgYSBzdGlmbGluZyByaWcgZGllZCBpbiBWaWN0b3JpYSwgVGV4
YXMsIGluIDIwMDMuPC9wPjxwPkJhc2VkIG9uIGluaXRpYWwgaW50ZXJ2aWV3cyB3aXRoIHN1cnZp
dm9ycyBvZiB0aGUgU2FuIEFudG9uaW8gdHJhZ2VkeSwgbW9yZSB0aGFuIDEwMCBwZW9wbGUgbWF5
IGhhdmUgYmVlbiBwYWNrZWQgaW50byB0aGUgYmFjayBvZiB0aGUgMTgtd2hlZWxlciBhdCBvbmUg
cG9pbnQgaW4gaXRzIGpvdXJuZXksIElDRSBhY3RpbmcgRGlyZWN0b3IgVGhvbWFzIEhvbWFuIHNh
aWQuIE9mZmljaWFscyBzYWlkIDM5IHBlb3BsZSB3ZXJlIGluc2lkZSB3aGVuIHJlc2N1ZXJzIGFy
cml2ZWQsIGFuZCB0aGUgcmVzdCB3ZXJlIGJlbGlldmVkIHRvIGhhdmUgZXNjYXBlZCBvciBoaXRj
aGVkIHJpZGVzIHRvIHRoZWlyIG5leHQgZGVzdGluYXRpb24uPC9wPjxwPlNvbWUgb2YgdGhlIHN1
cnZpdm9ycyB0b2xkIGF1dGhvcml0aWVzIHRoZXkgd2VyZSBmcm9tIE1leGljbywgYW5kIGZvdXIg
YXBwZWFyZWQgdG8gYmUgYmV0d2VlbiAxMCBhbmQgMTcgeWVhcnMgb2xkLCBIb21hbiBzYWlkLiBJ
bnZlc3RpZ2F0b3JzIGdhdmUgbm8gZGV0YWlscyBvbiB3aGVyZSB0aGUgcmlnIGJlZ2FuIGl0cyBq
b3VybmV5IG9yIHdoZXJlIGl0IHdhcyBoZWFkZWQuPC9wPjxwPkJ1dCBIb21hbiBzYWlkIGl0IHdh
cyB1bmxpa2VseSB0aGUgdHJ1Y2sgd2FzIHVzZWQgdG8gY2FycnkgdGhlIGltbWlncmFudHMgYWNy
b3NzIHRoZSBib3JkZXIgaW50byB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy4gSGUgc2FpZCBwZW9wbGUgZnJv
bSBMYXRpbiBBbWVyaWNhIHdobyByZWx5IG9uIHNtdWdnbGluZyBuZXR3b3JrcyB0eXBpY2FsbHkg
Y3Jvc3MgdGhlIGJvcmRlciBvbiBmb290IGFuZCBhcmUgdGhlbiBwaWNrZWQgdXAgYnkgYSBkcml2
ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtFdmVuIHRob3VnaCB0aGV5IGhhdmUgdGhlIGRyaXZlciBpbiBjdXN0
b2R5LCBJIGNhbiBndWFyYW50ZWUgeW91IHRoZXJlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgbWFueSBt
b3JlIHBlb3BsZSB3ZSYjODIxNztyZSBsb29raW5nIGZvciB0byBwcm9zZWN1dGUsJiM4MjIxOyBI
b21hbiBzYWlkLjwvcD48cD5GZWRlcmFsIHByb3NlY3V0b3JzIHNhaWQgSmFtZXMgTWF0aGV3IEJy
YWRsZXkgSnIuLCA2MCwgb2YgQ2xlYXJ3YXRlciwgRmxhLiwgd2FzIHRha2VuIGludG8gY3VzdG9k
eSBhbmQgd291bGQgYmUgY2hhcmdlZCBvbiBNb25kYXkuIFRoZSBsb2NhbCBVLlMuIEF0dG9ybmV5
JiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IHNheSB3aGV0aGVyIEJyYWRsZXkgd2FzIHRo
ZSBhbGxlZ2VkIGRyaXZlciBvZiB0aGUgdHJ1Y2sgd2hvIHdhcyBhcnJlc3RlZC4gSXQgd2FzIG5v
dCBpbW1lZGlhdGVseSBrbm93biB3aGV0aGVyIEJyYWRsZXkgaGFkIGFuIGF0dG9ybmV5IHdobyBj
b3VsZCBzcGVhayBvbiBoaXMgYmVoYWxmLjwvcD48cD5UaGUgVS5TLiBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0
eSBEZXBhcnRtZW50IHN0ZXBwZWQgaW4gdG8gdGFrZSB0aGUgbGVhZCBpbiB0aGUgaW52ZXN0aWdh
dGlvbiBmcm9tIFNhbiBBbnRvbmlvIHBvbGljZS4gRGVwYXJ0bWVudCBTZWNyZXRhcnkgSm9obiBL
ZWxseSBzYWlkIHRoZSBpbmNpZGVudCBkZW1vbnN0cmF0ZXMgdGhlIGJydXRhbGl0eSBvZiBzbXVn
Z2xpbmcgb3JnYW5pemF0aW9ucyB0aGF0ICYjODIyMDtoYXZlIG5vIHJlZ2FyZCBmb3IgaHVtYW4g
bGlmZSBhbmQgc2VlayBvbmx5IHByb2ZpdHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgdHJ1Y2sgaGFkIGFu
IElvd2EgbGljZW5zZSBwbGF0ZSBhbmQgd2FzIHJlZ2lzdGVyZWQgdG8gUHlsZSBUcmFuc3BvcnRh
dGlvbiBJbmMuIG9mIFNjaGFsbGVyLCBJb3dhLiBBIGNvbXBhbnkgb2ZmaWNpYWwgZGlkIG5vdCBp
bW1lZGlhdGVseSByZXNwb25kIHRvIGEgcGhvbmUgbWVzc2FnZSBzZWVraW5nIGNvbW1lbnQuPC9w
PjxwPlNhbiBBbnRvbmlvIGlzIGFib3V0IGEgMTUwLW1pbGUgZHJpdmUgZnJvbSB0aGUgTWV4aWNh
biBib3JkZXIuIFRoZSB0ZW1wZXJhdHVyZSBpbiBTYW4gQW50b25pbyByZWFjaGVkIDEwMSBkZWdy
ZWVzIG9uIFNhdHVyZGF5IGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZGlwIGJlbG93IDkwIGRlZ3JlZXMgdW50
aWwgYWZ0ZXIgMTAgcC5tLjwvcD48cD5PbiBTdW5kYXkgZXZlbmluZywgYWJvdXQgMTAwIHBlb3Bs
ZSBnYXRoZXJlZCBhdCBhIFNhbiBBbnRvbmlvIGNodXJjaCBmb3IgYSB2aWdpbCB0byBtb3VybiB0
aG9zZSBraWxsZWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.