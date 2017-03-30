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A look at latest ruling on Trump administration travel ban

By Jennifer Sinco Kelleher
Associated Press

Published: March 30, 2017 - 07:15 AM | Updated: March 30, 2017 - 11:01 AM
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FILE - This Dec. 2015 file photo shows U.S. District Judge Derrick Watson in Honolulu. Watson is hearing arguments Wednesday, March 29, 2017, in Honolulu, on whether to extend his temporary order blocking President Donald Trumps revised travel ban. But even if Watson doesnt put the ban on hold until the states lawsuit is resolved, his temporary block would remain until he rules otherwise. (George Lee/The Star-Advertiser via AP, File)


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