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‘A real kick in the rear’: Northeast hit by late-season snow

By Colleen Long and Denise Lavoie
Associated Press

Published: March 14, 2017 - 10:58 AM | Updated: March 14, 2017 - 06:07 PM
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Cars parked on East Green Street in Hazleton, Pa., are buried as heavy snowfall moves through the area leaving more than a foot of snow, Tuesday, March 14, 2017. More than 30 inches of snow is expected to accumulate before the winter storm moves out. (Ellen F. O'Connell/Hazleton Standard-Speaker via AP)

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