A shrinking Army aims to keep citizen-soldiers combat ready

PHA+Rk9SVCBTVEVXQVJULCBHYS46IEJlZm9yZSBjaXRpemVuLXNvbGRpZXJzIG9mIHRoZSA0OHRo
IEluZmFudHJ5IEJyaWdhZGUgZGVwbG95ZWQgdG8gZmlnaHQgaW4gSXJhcSBhbmQgQWZnaGFuaXN0
YW4sIHRoZSBHZW9yZ2lhIE5hdGlvbmFsIEd1YXJkIHRyb29wcyBzcGVudCBtb250aHMgdHJhaW5p
bmcgYXdheSBmcm9tIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzIGFuZCBkYXkgam9icyBhcyB0aGV5IHByZXBhcmVk
IGZvciB3YXIuIE5vdyBhIHNocmlua2luZyBBcm15IHdhbnRzIHRoZW0gYWJsZSB0byBnZXQgcmVh
ZHkgZm9yIGNvbWJhdCBzb29uZXIuPC9wPjxwPlRoZSBicmlnYWRlJiM4MjE3O3MgNCwyMDAgc29s
ZGllcnMgYXJlIHRoZSBmaXJzdCBvZiAxMyBOYXRpb25hbCBHdWFyZCBhbmQgQXJteSBSZXNlcnZl
IHVuaXRzIG5hdGlvbndpZGUgY2hvc2VuIHRvIHRlc3QgYSBuZXcgcm9sZSB0aGF0IHRlYW1zIHRo
ZW0gd2l0aCBjb21tYW5kZXJzIG9uIGFjdGl2ZS1kdXR5IHdobyB3aWxsIG92ZXJzZWUgdGhlaXIg
dHJhaW5pbmcuPC9wPjxwPlRoZSBQZW50YWdvbiBob3BlcyB0aGUgY2hhbmdlIHdpbGwgbWFrZSB0
aGUgR3VhcmQgYW5kIFJlc2VydmUgdHJvb3BzIGJldHRlciBwcmVwYXJlZCB0byBmaWdodCBvdmVy
c2VhcyBhdCBhIHRpbWUgd2hlbiB0aGUgQXJteSBoYXMgYWJvdXQgMTAwLDAwMCBmZXdlciBmdWxs
LXRpbWUgc29sZGllcnMgdGhhbiBpdCBkaWQgYXQgdGhlIGhlaWdodCBvZiB0aGUgd2FycyBpbiBJ
cmFxIGFuZCBBZmdoYW5pc3Rhbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIHN0aWxsIGEgTmF0
aW9uYWwgR3VhcmQgdW5pdCwgYnV0IHdlJiM4MjE3O3JlIGhvcGVmdWxseSBtYWludGFpbmluZyBh
IGhpZ2ggbGV2ZWwgb2YgdHJhaW5pbmcsJiM4MjIxOyBzYWlkIENvbC4gUmVnaW5hbGQgTmVhbCwg
dGhlIDQ4dGggQnJpZ2FkZSYjODIxNztzIGNvbW1hbmRlciBhbmQgYSBmb3JtZXIgc2Nob29sIHRl
YWNoZXIgYW5kIGFkbWluaXN0cmF0b3IuPC9wPjxwPkEgZmV3IGh1bmRyZWQgb2YgdGhlIGJyaWdh
ZGUmIzgyMTc7cyBjaXRpemVuLXNvbGRpZXJzICYjODIxMjsgd2hvIHdvcmsgYXMgcG9saWNlIG9m
ZmljZXJzIGFuZCBlbmdpbmVlcnMsIGF0dG9ybmV5cyBhbmQgdHJ1Y2sgZHJpdmVycyBpbiB0aGVp
ciBkYXkgam9icyAmIzgyMTI7IGF0dGVuZGVkIGEgY2VyZW1vbnkgRnJpZGF5IGF0IEZvcnQgU3Rl
d2FydCBpbiB3aGljaCB0aGUgR3VhcmQgc29sZGllcnMgc3RyaXBwZWQgdGhlIGJyaWdhZGUmIzgy
MTc7cyBsaWdodG5pbmcgYm9sdCBpbnNpZ25pYSBmcm9tIHRoZWlyIGxlZnQgc2hvdWxkZXJzIGFu
ZCByZXBsYWNlZCBpdCB3aXRoIHRoZSBkaWFnb25hbGx5IHN0cmlwZWQgc3F1YXJlIHBhdGNoIG9m
IHRoZWlyIG5ldyBhY3RpdmUtZHV0eSBwYXJ0bmVyLCB0aGUgM3JkIEluZmFudHJ5IERpdmlzaW9u
LjwvcD48cD5UaG91Z2ggdGhleSBzdGlsbCB0eXBpY2FsbHkgdHJhaW4gb25lIHdlZWtlbmQgZWFj
aCBtb250aCwgdGhlIDQ4dGggQnJpZ2FkZSYjODIxNztzIHNvbGRpZXJzIGxvbmcgYWdvIHNoZWQg
dGhlIE5hdGlvbmFsIEd1YXJkJiM4MjE3O3Mgb2xkIHdlZWtlbmQgd2FycmlvciBzdGVyZW90eXBl
LjwvcD48cD5UaGUgYnJpZ2FkZSBkZXBsb3llZCBhbG9uZ3NpZGUgM3JkIEluZmFudHJ5IHVuaXRz
IHRvIHNwZW5kIGEgeWVhciBmaWdodGluZyBpbiBJcmFxIGluIDIwMDUsIGZvbGxvd2VkIGJ5IGEg
eWVhcmxvbmcgdG91ciBpbiBBZmdoYW5pc3RhbiBpbiAyMDA5LiA8L3A+PHA+SW4gYWxsLCAzNCBH
ZW9yZ2lhIGd1YXJkc21lbiB3ZXJlIGtpbGxlZCBkdXJpbmcgdGhlIGRlcGxveW1lbnRzLjwvcD48
cD5UaGUgQXJteSBpcyBmb3JnaW5nIHNpbWlsYXIgYWN0aXZlLWR1dHkgcGFydG5lcnNoaXBzIGZv
ciBuaW5lIGFkZGl0aW9uYWwgTmF0aW9uYWwgR3VhcmQgdW5pdHMgYmFzZWQgaW4gSW5kaWFuYSwg
S2VudHVja3ksIE1pc3NvdXJpLCBPa2xhaG9tYSwgVGVubmVzc2VlLCBWZXJtb250LCBXYXNoaW5n
dG9uIGFuZCBUZXhhcy4gSm9pbmluZyB0aGVtIGFyZSB0d28gQXJteSBSZXNlcnZlIHVuaXRzIGJh
c2VkIGluIE5vcnRoIENhcm9saW5hIGFuZCBIYXdhaWkuIDwvcD48cD5UaGUgQXJteSBzYXlzIG1v
cmUgdW5pdHMgbWF5IGJlIGFkZGVkIGFmdGVyIHRoZSBwaWxvdCBlbmRzIGluIHRoZSBmYWxsIG9m
IDIwMTkuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.