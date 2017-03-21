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Accelerated executions: Arkansas plans eight over 10-day period

By Andrew DeMillo
Associated Press

Published: March 21, 2017 - 01:08 PM
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This July 29, 1997, file photo, shows the Department of Correction death chamber in Varner, Ark., with a closed-circuit television camera mounted nearby. The agency in April 2017 will attempt to conduct four double-executions in a 10-day period after not executing anyone 2005. (AP Photo/Danny Johnston)


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