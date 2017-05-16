All CATEGORIES
☰ Menu

ACLU criticizes use of neck holds after Vegas man’s death

By Ken Ritter
Associated Press

Published: May 16, 2017 - 11:50 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - This Aug. 2, 2005 file photo shows the Venetian Hotel and Casino on the Las Vegas Strip. The death of an unarmed man after police squeezed his neck during a struggle to subdue him outside the Las Vegas Strip casino raised questions about the risks of the technique designed to restrict the flow of blood to the brain. The American Civil Liberties Union of Nevada, which led a push for use-of-force reforms after Las Vegas police were involved in 25 shootings in 2010, said Monday, May 15, 2017, it will seek a review of the training that allows officers to use the technique.(AP Photo/Joe Cavaretta, File)


MORE IN NEWS

Teen clothing retailer rue21 restructuring under Chapter 11 - 7:44 PM

CRANBERRY, PA.: Pennsylvania-based teen clothing retailer rue21 is restructuring and filing for Chapter 11 bankruptcy protection about a month after announcing it would close roughly 400 stores to focus on online sales.

boggs2
Authorities detain estranged husband of woman killed in Akron house fire; he served prison time for arson
fire16cut_05
Five children, two adults killed in Akron house fire
opiate16cut
Group seeks solutions for youths struggling with addiction
city16cut
Akron commission to guide ‘complete streets’ effort
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next