ACLU is seeing a Trump-era surge in members and donations

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IFRoZSBuZWFybHkgY2VudHVyeS1vbGQgQW1lcmljYW4gQ2l2aWwgTGliZXJ0
aWVzIFVuaW9uIHNheXMgaXQgaXMgc3VkZGVubHkgYXdhc2ggaW4gZG9uYXRpb25zIGFuZCBuZXcg
bWVtYmVycyBhcyBpdCBkb2VzIGJhdHRsZSB3aXRoIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgb3Zl
ciB0aGUgZXh0ZW50IG9mIGhpcyBjb25zdGl0dXRpb25hbCBhdXRob3JpdHksIHdpdGggbmVhcmx5
ICQ4MCBtaWxsaW9uIGluIG9ubGluZSBjb250cmlidXRpb25zIGFsb25lIHBvdXJpbmcgaW4gc2lu
Y2UgdGhlIGVsZWN0aW9uLjwvcD48cD5UaGF0IGluY2x1ZGVzIGEgcmVjb3JkICQyNCBtaWxsaW9u
IHN1cmdlIG92ZXIgdHdvIGRheXMgYWZ0ZXIgVHJ1bXAgYmFubmVkIHBlb3BsZSBmcm9tIHNldmVu
IHByZWRvbWluYW50bHkgTXVzbGltIGNvdW50cmllcyBmcm9tIGVudGVyaW5nIHRoZSBVbml0ZWQg
U3RhdGVzLiBUaGUgb3JnYW5pemF0aW9uIHNhaWQgaXRzIG1lbWJlcnNoaXAgaGFzIG1vcmUgdGhh
biBkb3VibGVkIHNpbmNlIHRoZSBlbGVjdGlvbiB0byBhIHJlY29yZCBvZiBuZWFybHkgMS4yIG1p
bGxpb24sIGFuZCBpdHMgVHdpdHRlciBmb2xsb3dpbmcgaGFzIHRyaXBsZWQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJdCBmZWVscyBsaWtlIHdlJiM4MjE3O3JlIGRyaW5raW5nIGZyb20gYSBmaXJlIGh5ZHJhbnQs
JiM4MjIxOyBzYWlkIEFDTFUgRXhlY3V0aXZlIERpcmVjdG9yIEFudGhvbnkgUm9tZXJvLCBhZGRp
bmcgdGhhdCB0aGUgZWxlY3Rpb24gaGFzIGJyb3VnaHQgaW1taWdyYXRpb24sIHJlZnVnZWUsIHJl
cHJvZHVjdGl2ZSwgY2l2aWwgYW5kIHZvdGluZyByaWdodHMgJiM4MjIwO3RvIGEgaGlnaCBib2ls
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1doYXQmIzgyMTc7cyByZWFsbHkgaGVhcnRlbmluZyBpcyBw
ZW9wbGUgYXJlIHBheWluZyBhdHRlbnRpb24uIFRoZXkmIzgyMTc7cmUgYXdhcmUgb2YgdGhlIGNy
aXNpcyBvbiB0aGUgaG9yaXpvbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztz
IGEgcmVhbCBzZW5zZSBvZiB1cmdlbmN5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWZ0ZXIgVHJ1bXAmIzgyMTc7
cyBlbGVjdGlvbiwgdGhlIEFDTFUgZ3JlZXRlZCB0aGUgYWdlIG9mIFRydW1wIG9uIGl0cyB3ZWJz
aXRlIGFuZCBtYWdhemluZSB3aXRoIGEgZnJlc2ggc2xvZ2FuOiAmIzgyMjA7U2VlIHlvdSBpbiBj
b3VydC4mIzgyMjE7IFRoYXQgd2FzIHRoZSBzYW1lIGV4cHJlc3Npb24gVHJ1bXAgdXNlZCBpbiBo
aXMgdHdlZXRlZCByZXNwb25zZSB0byBhIGZlZGVyYWwgYXBwZWFscyBjb3VydCYjODIxNztzIGRl
Y2lzaW9uIHJlZnVzaW5nIHRvIHJlaW5zdGF0ZSB0aGUgdHJhdmVsIGJhbi48L3A+PHA+VGhlIEFD
TFUgaGFzIHdvbiBjb3VydCBvcmRlcnMgaW4gTmV3IFlvcmssIE1hc3NhY2h1c2V0dHMgYW5kIE1h
cnlsYW5kIGFnYWluc3QgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIHRyYXZlbCBiYW4uIEl0IGhhcyBh
bHNvIGZpbGVkIGEgRnJlZWRvbSBvZiBJbmZvcm1hdGlvbiBBY3QgcmVxdWVzdCBmb3IgZG9jdW1l
bnRzIG9uIHRoZSBiaWxsaW9uYWlyZSYjODIxNztzIHBvdGVudGlhbCBjb25mbGljdHMgb2YgaW50
ZXJlc3QuIEFuZCBpdCBpbnRlbmRzIHRvIGJyaW5nIGEgbGVnYWwgY2hhbGxlbmdlIGFjY3VzaW5n
IGhpbSBvZiB2aW9sYXRpbmcgdGhlIENvbnN0aXR1dGlvbiYjODIxNztzIEVtb2x1bWVudHMgQ2xh
dXNlIGJ5IGFjY2VwdGluZyBwYXltZW50cyBmcm9tIGZvcmVpZ24gZ292ZXJubWVudHMgYXQgaGlz
IGhvdGVscyBhbmQgb3RoZXIgcHJvcGVydGllcy48L3A+PHA+VHJ1bXAgaGFzIGRlZmVuZGVkIHRo
ZSB0cmF2ZWwgYmFuIGFzIGNyaXRpY2FsIHRvIGtlZXBpbmcgQW1lcmljYSBzYWZlLCBzYXlpbmcg
dGVycm9yaXN0cyBjb3VsZCBvdGhlcndpc2Ugc2xpcCBpbnRvIHRoZSBjb3VudHJ5LiBIZSBwcmVk
aWN0ZWQgdGhlIGNvdXJ0cyB3aWxsIGV2ZW50dWFsbHkgZmluZCBoaXMgb3JkZXIgY29uc3RpdHV0
aW9uYWwuIEFsc28sIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYnVzaW5lc3MgZW1waXJlIGhhcyBzYWlkIGl0IHdp
bGwgZG9uYXRlIHByb2ZpdHMgZnJvbSBhbnkgZm9yZWlnbiBnb3Zlcm5tZW50cyB0aGF0IHVzZSBo
aXMgaG90ZWxzLjwvcD48cD5UaGUgQUNMVSBzYWlkIGl0IGhhcyByYWlzZWQgJDc5IG1pbGxpb24g
b25saW5lIGZyb20gbmVhcmx5IDEgbWlsbGlvbiBpbmRpdmlkdWFscyBzaW5jZSB0aGUgZWxlY3Rp
b24uIEl0IGhhZCBubyBpbW1lZGlhdGUgZmlndXJlcyBmb3IgY29udHJpYnV0aW9ucyBtYWRlIGJ5
IG90aGVyIG1lYW5zLjwvcD48cD5UaGUgYm9vc3QgdG8gdGhlIEFDTFUmIzgyMTc7cyAkMjIwIG1p
bGxpb24gYnVkZ2V0IHdpbGwgYWxsb3cgaXQgdG8gc3BlbmQgbW9yZSBvbiBpdHMgc3RhdGUgb3Bl
cmF0aW9ucywgd2hpY2ggUm9tZXJvIHNhaWQgYmVjYW1lIGNyaXRpY2FsIGFmdGVyIHNvbWUgbGVn
aXNsYXR1cmVzIHRvb2sgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBlbGVjdGlvbiBhcyBhIGxpY2Vuc2UgdG8gcHJv
bW90ZSBhbnRpLWltbWlncmFudCwgYW50aS1jaXZpbCByaWdodHMgYW5kIGFudGktYWJvcnRpb24g
bGVnaXNsYXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSAxLDE1MC1lbXBsb3llZSBBQ0xVIGFsc28gcGxhbnMgdG8g
aGlyZSBtb3JlIGxhd3llcnMgYW5kIHN0YWZmIGluIE5ldyBZb3JrIGFuZCBXYXNoaW5ndG9uIGFu
ZCBzcGVuZCAkMTMgbWlsbGlvbiBtb3JlIG9uIGNpdGl6ZW4gZW5nYWdlbWVudCwgaW5jbHVkaW5n
IHByb3Rlc3RzIGFuZCBsb2JieWluZy4gVGhhdCBpcyBhIG5ldyBmcm9udCBmb3IgYW4gb3JnYW5p
emF0aW9uIHRoYXQgaGFzIHByaW1hcmlseSBiZWVuIGEgcG9saWN5IGFuZCBsZWdhbCBncm91cC48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.