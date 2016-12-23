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Activists gain resolve from civil rights vets post-election

By Russell Contreras and Errin Haines Whack
Associated Press

Published: December 23, 2016 - 06:30 PM | Updated: December 23, 2016 - 08:40 PM
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In this July 28 photo, civil rights leader Dolores Huerta speaks during the final day of the Democratic National Convention in Philadelphia. As the election of Donald Trump sets in, some dispirited black and Latino liberal activists are looking to veterans of the Civil Rights Movements on how to respond to strong disappointment amid uncertainty over voting rights, immigration reform and police shootings. (AP Photo/Paul Sancya)


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