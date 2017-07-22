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Obituary

Actor John Heard, of ‘Home Alone’ movies, dies at 71

By David Bauder
Associated Press

Published: July 22, 2017 - 05:22 PM
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In this Sept. 12, 2011 photo, actor John Heard arrives at Academy of Television Arts and Sciences Producers Peer Group celebration of the 63rd Primetime Emmy Awards in Los Angeles. Heard, best known for playing the father in the Home Alone movie series, has died. He was 72. His death was confirmed by the Santa Clara Medical Examiners office in California on Saturday. (AP Photo/Matt Sayles)


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