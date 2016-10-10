After hurricane, chaos lingers in water-logged N. Carolina

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TFVNQkVSVE9OLCBOLkMuOiBXaXRoIGZsb29kd2F0ZXJzIGZyb20gSHVycmljYW5lIE1hdHRo
ZXcgb24gdGhlIHJpc2UsIGF0IGxlYXN0IG9uZSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBjaXR5IGFwcGVhcmVk
IG5lYXIgY2hhb3MgTW9uZGF5LCBpdHMgcG9saWNlIHN0YXRpb24gc2h1dHRlcmVkIGFuZCBzcG9y
YWRpYyBndW5maXJlIGluIHRoZSBhaXIsIGFuZCBhdXRob3JpdGllcyB3b3JyaWVkIHRoYXQgbW9y
ZSBjb21tdW5pdGllcyBjb3VsZCBlbmQgdXAgdGhlIHNhbWUgd2F5LjwvcD48cD5UaGUgc3Rvcm0g
aXMgZ29uZSwgYnV0IGl0IGxlZnQgYmVoaW5kIGEgd2F0ZXItbG9nZ2VkIGxhbmRzY2FwZSB3aGVy
ZSBmbG9vZGluZyB3YXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcGVyc2lzdCBmb3IgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHdl
ZWsuIEF0IGxlYXN0IHRocmVlIHJpdmVycyB3ZXJlIGZvcmVjYXN0IHRvIHJlYWNoIHJlY29yZCBs
ZXZlbHMsIHNvbWUgbm90IGNyZXN0aW5nIHVudGlsIEZyaWRheS4gSW4gbWFueSBhcmVhcywgdGhl
IHNjZW5lIHJlc2VtYmxlZCBhIHJlcGVhdCBvZiBIdXJyaWNhbmUgRmxveWQsIHdoaWNoIGNhdXNl
ZCAkMyBiaWxsaW9uIGluIGRhbWFnZSBhbmQgZGVzdHJveWVkIDcsMDAwIGhvbWVzIGFzIGl0IHNr
aXJ0ZWQgdGhlIGNvYXN0IGluIDE5OTkuPC9wPjxwPk9mZmljaWFscyB3ZXJlIGNvbmNlcm5lZCB0
aGF0IG90aGVyIGNpdGllcyBjb3VsZCBzdWZmZXIgdGhlIGZhdGUgb2YgTHVtYmVydG9uLCBhIGNv
bW11bml0eSBvZiAyMiwwMDAgcGVvcGxlIGFib3V0IDgwIG1pbGVzIGZyb20gdGhlIG9jZWFuLjwv
cD48cD5UaGUgUmV2LiBWb2xsZXkgSGFuc29uIHdvcnJpZWQgdGhhdCBzdHJlc3MgZnJvbSB0aGUg
bGFjayBvZiBydW5uaW5nIHdhdGVyIGFuZCBlbGVjdHJpY2l0eSBtaWdodCBwdXNoIHBlb3BsZSBv
dmVyIHRoZSBlZGdlLiBSb2Jlc29uIENvdW50eSwgd2hpY2ggaW5jbHVkZXMgTHVtYmVydG9uLCBo
YWQgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEmIzgyMTc7cyBoaWdoZXN0IHZpb2xlbnQgY3JpbWUgcmF0ZSBpbiAy
MDE0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGNhc2ggaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgcnVubmluZyBvdXQuIFdl
JiM4MjE3O3ZlIGFscmVhZHkgZ290IHN0cmVldCB2ZW5kb3JzIGhhd2tpbmcgd2F0ZXIsIENva2Vz
IGFuZCBjaWdhcmV0dGVzLiBDaWdhcmV0dGVzIGFyZSBhdCBzZXZlbiBidWNrcyBhIHBhY2ssJiM4
MjIxOyBIYW5zb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgbnV0cyBoZXJlLCBhbmQgaXQmIzgy
MTc7cyBnb2luZyB0byBnZXQgd29yc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgc3Rvcm0ga2lsbGVkIG1v
cmUgdGhhbiA1MDAgcGVvcGxlIGluIEhhaXRpIGFuZCBhdCBsZWFzdCAyMyBpbiB0aGUgVS5TLiAm
IzgyMTI7IG5lYXJseSBoYWxmIG9mIHRoZW0gaW4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEuIEF0IGxlYXN0IHRo
cmVlIHBlb3BsZSB3ZXJlIG1pc3NpbmcuPC9wPjxwPlRoZSBmdWxsIGV4dGVudCBvZiB0aGUgZGlz
YXN0ZXIgaW4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgd2FzIHN0aWxsIHVuY2xlYXIsIGJ1dCBpdCBhcHBlYXJl
ZCB0aGF0IHRob3VzYW5kcyBvZiBob21lcyB3ZXJlIGRhbWFnZWQsIGFuZCBtb3JlIHdlcmUgaW4g
ZGFuZ2VyIG9mIGZsb29kaW5nLjwvcD48cD5PbmUgc2lsdmVyIGxpbmluZyBtYXkgYmUgdGhhdCBl
bWVyZ2VuY3kgcGxhbm5lcnMgbm93IGhhdmUgc29waGlzdGljYXRlZCBtb2RlbHMgdGhhdCBjYW4g
cHJlY2lzZWx5IGRldGVybWluZSBhIHJpdmVyJiM4MjE3O3MgY3Jlc3QgYW5kIHBpbnBvaW50IHdo
aWNoIGJ1aWxkaW5ncyB3aWxsIGJlIGZsb29kZWQuIEJ1dCBldmVuIHRob3NlIG1vZGVscyBoYXZl
IHRoZWlyIGxpbWl0cy4gVGhleSBjYW5ub3QgcHJlZGljdCB3aGVuIGEgbGV2ZWUgb3IgYSBkYW0g
d2lsbCBmYWlsLiBBIGxldmVlIGluIEx1bWJlcnRvbiBhcHBlYXJlZCB0byBmYWlsIG92ZXJuaWdo
dCwgYnV0IG9mZmljaWFscyBsYXRlciBjb25jbHVkZWQgdGhhdCBmbG9vZHdhdGVycyBoYWQgZmxv
d2VkIGFyb3VuZCBpdC48L3A+PHA+QWJvdXQgMSw1MDAgcGVvcGxlIGhhZCB0byBiZSByZXNjdWVk
IGVhcmx5IE1vbmRheS4gTW9zdCBvZiB0aGVtIHdlcmUgaW4ga25lZS1kZWVwIHdhdGVyLCBidXQg
c29tZSBmbGVkIHRvIHJvb2Z0b3BzIGFzIHRoZSBicm93biB3YXRlcnMgc3dpcmxlZCBhcm91bmQg
dGhlbS48L3A+PHA+UmVzY3VlcnMgc3RpbGwgaGF2ZSBub3QgbWFkZSBpdCB0byBhbGwgdGhlIHN1
Ym1lcmdlZCBjYXJzIG9yIGZpZ3VyZWQgb3V0IGV4YWN0bHkgaG93IG1hbnkgcGVvcGxlIGFyZSBt
aXNzaW5nIG9yIGRlYWQsIGNvdW50eSBFbWVyZ2VuY3kgTWFuYWdlbWVudCBEaXJlY3RvciBTdGVw
aGFuaWUgQ2hhdmlzIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gaGVyZSByaWdo
dCBhdCAyOCB5ZWFycywmIzgyMjE7IENoYXZpcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhpcyBzZWVtcyB0byBi
ZSB0aGUgd29yc3Qgb25lIHdlJiM4MjE3O3ZlIGhhZCBpbiBteSBjYXJlZXIuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.