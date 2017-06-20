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American prisoner

After Otto Warmbier’s death, U.S. weighs travel ban on North Korea

By Josh Lederman
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 10:02 PM
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In this Feb. 29, 2016, photo, American student Otto Warmbier cries while speaking to reporters in Pyongyang, North Korea. The family of Warmbier who died days after being released from North Korea in a coma says the 22-year-old "has completed his journey home." Warmbier died Monday relatives said in a statement. He arrived in Ohio on June 13 after being held for more than 17 months. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)


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