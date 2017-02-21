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Immigration

After Trump travel ban, immigrants seek to naturalize

By Amy Taxin
Associated Press

Published: February 21, 2017 - 08:30 PM
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In this Feb. 15 photo, people wave U.S. flags during a naturalization ceremony at the Los Angeles Convention Center, in Los Angeles. Since Trumps immigration enforcement order and travel ban, immigrants have been rushing to prepare applications to become Americans. Advocates in Los Angeles, Maryland and New York catering to diverse immigrant communities from Latin America, Asia and the Middle East all said theyve been fielding a rising number of questions about how to become a U.S. citizen. (AP Photo/Jae C. Hong)


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