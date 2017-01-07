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Airport shooting

Airport shooting suspect charged, U.S. seeks death penalty

By Kelli Kennedy  and Curt Anderson
Associated Press

Published: January 7, 2017 - 10:14 PM

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