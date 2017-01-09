Airport shooting suspect gets public defender in court, could face death

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rk9SVCBMQVVERVJEQUxFLCBGbGEuOiBUaGUgSXJhcSBXYXIgdmV0ZXJhbiBoZWxkIGluIHRo
ZSBmYXRhbCBzaG9vdGluZyBvZiBmaXZlIHBlb3BsZSBpbnNpZGUgRm9ydCBMYXVkZXJkYWxlJiM4
MjE3O3MgYWlycG9ydCB3YXMgYXBwb2ludGVkIGEgZmVkZXJhbCBwdWJsaWMgZGVmZW5kZXIgb24g
TW9uZGF5IGFmdGVyIHRlbGxpbmcgYSBqdWRnZSB0aGF0IGhlIGhhcyBubyBqb2IgYW5kIG9ubHkg
JDUgb3IgJDEwIGluIHRoZSBiYW5rLjwvcD48cD5Fc3RlYmFuIFNhbnRpYWdvLCAyNiwgc3Bva2Ug
Y2xlYXJseSBkdXJpbmcgYSBicmllZiBoZWFyaW5nIGJlZm9yZSBVLlMuIE1hZ2lzdHJhdGUgSnVk
Z2UgQWxpY2lhIFZhbGxlLCB3aG8gb3JkZXJlZCBoaW0gaGVsZCB1bnRpbCBoaXMgbmV4dCBoZWFy
aW5ncy48L3A+PHA+U2hhY2tsZWQgaW4gYSByZWQganVtcHN1aXQgaW4gdGhlIGhlYXZpbHkgZ3Vh
cmRlZCBmZWRlcmFsIGNvdXJ0cm9vbSwgU2FudGlhZ28gYW5zd2VyZWQgbW9zdGx5IHllcyBvciBu
byB0byBxdWVzdGlvbnMsIGFuZCB0b2xkIHRoZSBqdWRnZSBoZSB1bmRlcnN0YW5kcyB0aGUgY2hh
cmdlcywgd2hpY2ggaW5jbHVkZSBjb21taXR0aW5nIHZpb2xlbmNlIGFnYWluc3QgcGVvcGxlIGF0
IGFuIGludGVybmF0aW9uYWwgYWlycG9ydCByZXN1bHRpbmcgaW4gZGVhdGgsIGFuZCB0d28gZmly
ZWFybXMgb2ZmZW5zZXMuPC9wPjxwPlNoZSB0b2xkIGhpbSB0aGUgZGVhdGggcGVuYWx0eSBjb3Vs
ZCBhcHBseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSB0ZWxsaW5nIHlvdSB0aGUgbWF4aW11bSBwZW5h
bHR5IGFsbG93ZWQgYnkgbGF3IHNvIHRoYXQgeW91IHVuZGVyc3RhbmQgdGhlIHNlcmlvdXNuZXNz
IG9mIHRoZSBjaGFyZ2VzLCYjODIyMTsgdGhlIGp1ZGdlIHNhaWQuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgaGUg
aGFkIGJlZW4gaW4gdGhlIEFybXksIHdoZXJlIGhlIG1hZGUgYWJvdXQgJDE1LDAwMCBhIHllYXIu
IEhlIG1lbnRpb25lZCBleHBlbnNlcyBpbmNsdWRpbmcgJDU2MCBpbiBtb250aGx5IHJlbnQsIHBs
dXMgcGhvbmUgYW5kIG90aGVyIHV0aWxpdHkgYmlsbHMuIEhlIHNhaWQgaGUgb3ducyBubyBwcm9w
ZXJ0eSBhbmQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGEgdmVoaWNsZS4gSGUgc2FpZCBoZSBoYWQgd29y
a2VkIGZvciBhIHNlY3VyaXR5IGNvbXBhbnksIFNpZ25hbCA4OCwgaW4gQW5jaG9yYWdlLCBBbGFz
a2EsIHVudGlsIE5vdmVtYmVyLCBtYWtpbmcgJDIsMTAwIGEgbW9udGgsIGJ1dCBjdXJyZW50bHkg
b25seSBoYWQgJDUgdG8gJDEwIGluIHRoZSBiYW5rLjwvcD48cD5HaXZlbiBoaXMgZmluYW5jZXMs
IHRoZSBqdWRnZSBkZWNpZGVkIGhlJiM4MjE3O3MgZWxpZ2libGUgZm9yIGdvdmVybm1lbnQgbGF3
eWVycyBhdCB0YXhwYXllciBleHBlbnNlLjwvcD48cD5WYWxsZSBzZXQgYSBkZXRlbnRpb24gaGVh
cmluZyBmb3IgSmFuLiAxNywgZm9sbG93ZWQgYnkgYW4gYXJyYWlnbm1lbnQgZm9yIGVudGVyaW5n
IGEgcGxlYSBmb3IgSmFuLiAyMy48L3A+PHA+TW9yZSB0aGFuIGEgZG96ZW4gb2ZmaWNlcnMga2Vw
dCB3YXRjaCBvdXRzaWRlIHRoZSBjb3VydGhvdXNlLCBjYXJyeWluZyByaWZsZXMgYW5kIHdlYXJp
bmcgYnVsbGV0cHJvb2YgdmVzdHMuIFRoZXJlIHdlcmUgYWxzbyBtb3VudGVkIHBvbGljZSBhbmQg
Sy05IHVuaXRzLjwvcD48cD5UaGUgY2hhcmdlcyBkb24mIzgyMTc7dCBzcGVjaWZpY2FsbHkgdXNl
IHRoZSB3b3JkIG11cmRlciwgYnV0IHRoZSBlZmZlY3RzIG9mIG9uZSBvZiB0aGUgZ3VuIGNoYXJn
ZXMgYW5kIHRoZSBhaXJwb3J0IGNoYXJnZSBhcmUgdGhlIHNhbWUgYmVjYXVzZSB0aGV5IGNvdmVy
IGFjdGlvbnMgdGhhdCByZXN1bHQgaW4gYSBwZXJzb24mIzgyMTc7cyBkZWF0aCBhbmQgY2FuIHJl
c3VsdCBpbiBjYXBpdGFsIHB1bmlzaG1lbnQsIHNhaWQgZm9ybWVyIGZlZGVyYWwgcHJvc2VjdXRv
ciBEYXZpZCBTLiBXZWluc3RlaW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtVbmRlciBmZWRlcmFsIGxhdywgdGhl
cmUgYXJlIG1hbnkgc3RhdHV0ZXMgdGhhdCBjb3ZlciB0aGUga2lsbGluZyBvZiBhbm90aGVyIGh1
bWFuIGJlaW5nIGFuZCB1bmxpa2Ugc3RhdGUgc3RhdHV0ZXMsIHRoZXkgYXJlIG5vdCBzcGVjaWZp
Y2FsbHkgdGl0bGVkIG11cmRlci4gQnV0IHRoZSBlbGVtZW50cyBvZiB0aGUgY3JpbWUgYW5kIHRo
ZSBkZWZpbml0aW9uIG9mIG11cmRlciBhcmUgdGhlIHNhbWUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48
cD5TdGF0ZSBhdXRob3JpdGllcyBjb3VsZCBmaWxlIGZpcnN0LWRlZ3JlZSBtdXJkZXIgY2hhcmdl
cyBhZ2FpbnN0IFNhbnRpYWdvLCBidXQgdGhhdCYjODIxNztzIHVubmVjZXNzYXJ5IGZvciBub3cs
IFdlaW5zdGVpbiBhZGRlZCwgYmVjYXVzZSB0aGVyZSBpcyBubyBzdGF0dXRlIG9mIGxpbWl0YXRp
b25zIG9uIG11cmRlci4gSWYgc29tZXRoaW5nIHdlcmUgdG8gZ28gd3JvbmcgaW4gZmVkZXJhbCBj
b3VydCwgdGhlIHN0YXRlIGNvdWxkIHRoZW4gcHJvY2VlZCBhZ2FpbnN0IGhpbSwgaGUgc2FpZC48
L3A+PHA+Tm8gbGlua3MgdG8gaW50ZXJuYXRpb25hbCB0ZXJyb3Jpc20gaGF2ZSBiZWVuIGZvdW5k
LCB0aGUgRkJJIGhhcyBzYWlkLiBCdXQgaWYgdGhleSBzdXJmYWNlLCBmZWRlcmFsIHByb3NlY3V0
b3JzIGNvdWxkIG9idGFpbiBhbiB1cGRhdGVkIGdyYW5kIGp1cnkgaW5kaWN0bWVudCB0byBhZGQg
dGVycm9yLXJlbGF0ZWQgY2hhcmdlcywgV2VpbnN0ZWluIGFkZGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhl
aXIgZm9jdXMgcmlnaHQgbm93IHdpbGwgYmUgb24gdGhlIGV4aXN0aW5nIHRocmVlIGNoYXJnZXMg
YW5kIHRoZSBjb250aW51aW5nIGludmVzdGlnYXRpb24sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5G
cmlkYXkmIzgyMTc7cyBzaG9vdGluZzwvcD48cD5TYW50aWFnbyBoYXMgYmVlbiBpbiBjdXN0b2R5
IHNpbmNlIEZyaWRheSYjODIxNztzIHNob290aW5nIGF0IEZvcnQgTGF1ZGVyZGFsZS1Ib2xseXdv
b2QgSW50ZXJuYXRpb25hbCBBaXJwb3J0LiBUaGUgRkJJIHNhaWQgU2FudGlhZ28gZmxldyBvbiBh
IG9uZS13YXkgdGlja2V0IGFib2FyZCBhIERlbHRhIGZsaWdodCBmcm9tIEFuY2hvcmFnZSB0byBG
b3J0IExhdWRlcmRhbGUuIDwvcD48cD5IZSBjaGVja2VkIGEgc2luZ2xlIHBpZWNlIG9mIGx1Z2dh
Z2U6IGEgZ3VuIGJveCBmb3IgaGlzIFdhbHRoZXIgOSBtbSBzZW1pLWF1dG9tYXRpYyBwaXN0b2wg
YW5kIHR3byBtYWdhemluZXMgb2YgYW1tdW5pdGlvbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGFuIEZCSSBhZmZp
ZGF2aXQuIEFnZW50cyBzYXkgaGUgcmV0cmlldmVkIHRoZSBib3ggaW4gYmFnZ2FnZSBjbGFpbSBh
bmQgbG9hZGVkIGhpcyB3ZWFwb24gaW4gYSBiYXRocm9vbSBzdGFsbCBiZWZvcmUgb3BlbmluZyBm
aXJlIG9uIGZlbGxvdyBwYXNzZW5nZXJzLCBraWxsaW5nIGZpdmUgYW5kIHdvdW5kaW5nIHNpeCBv
dGhlcnMuPC9wPjxwPkluIE5vdmVtYmVyLCBTYW50aWFnbyB3YWxrZWQgaW50byBhbiBGQkkgZmll
bGQgb2ZmaWNlIGluIEFsYXNrYSB3aXRoIGEgaGFuZGd1biBhbmQgaGlzIGluZmFudCBjaGlsZCwg
c2F5aW5nIHRoZSBVLlMuIGdvdmVybm1lbnQgd2FzIGNvbnRyb2xsaW5nIGhpcyBtaW5kIGFuZCBm
b3JjaW5nIGhpbSB0byB3YXRjaCBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwIHZpZGVvcywgYXV0aG9yaXRp
ZXMgc2FpZC48L3A+PHA+T2ZmaWNlcnMgc2VpemVkIHRoZSB3ZWFwb24gYW5kIGxvY2FsIG9mZmlj
ZXJzIHRvb2sgaGltIHRvIGdldCBhIG1lbnRhbCBoZWFsdGggZXZhbHVhdGlvbi4gSGlzIGdpcmxm
cmllbmQgcGlja2VkIHVwIHRoZSBjaGlsZC4gT24gRGVjLiA4LCB0aGUgZ3VuIHdhcyByZXR1cm5l
ZCB0byBTYW50aWFnby4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.