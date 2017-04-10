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Alabama governor resigns, pleads guilty to misdemeanors

By Kim Chandler and Anthony Izaguirre
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 05:26 PM | Updated: April 10, 2017 - 08:58 PM
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Governor Robert Bentley, left, leaves the Alabama Capitol Building on Monday, April 10, 2017, in Montgomery, Ala. Bentley was expected to resign Monday rather than risk impeachment over allegations he abused his powers to cover up an extramarital affair with a top aide, a former administration member said. (Albert Cesare/The Montgomery Advertiser via AP)


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