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Alabama justice off bench for defying feds on gay marriage

By Kim Chandler
Associated Press

Published: September 30, 2016 - 01:42 PM
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Embattled Alabama Chief Justice Roy Moore listens to closing arguments during his ethics trial before the Alabama Court of the Judiciary at the Alabama Judicial Building in Montgomery, Ala., Wednesday. (Mickey Welsh/Montgomery Advertiser via AP)


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