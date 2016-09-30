Alabama justice off bench for defying feds on gay marriage

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TU9OVEdPTUVSWSwgQUxBLjogQWxhYmFtYSBDaGllZiBKdXN0aWNlIFJveSBNb29yZSBoYXMg
YmVlbiBzdXNwZW5kZWQgZm9yIHRoZSByZXN0IG9mIGhpcyB0ZXJtIGZvciBkZWZ5aW5nIGZlZGVy
YWwgZ2F5IG1hcnJpYWdlIHJ1bGluZ3MuPC9wPjxwPlRoZSBwdW5pc2htZW50IGVmZmVjdGl2ZWx5
IHJlbW92ZXMgTW9vcmUgZnJvbSBvZmZpY2UsIHdpdGhvdXQgdGhlIGNvdXJ0IG9mZmljaWFsbHkg
b3VzdGluZyBoaW0uICBUaGUgbmluZS1tZW1iZXIgQWxhYmFtYSBDb3VydCBvZiB0aGUgSnVkaWNp
YXJ5IGhhbmRlZCBkb3duIHRoZSBwdW5pc2htZW50IEZyaWRheSBhZnRlciBydWxpbmcgTW9vcmUg
aGFkIHZpb2xhdGluZyBzdGFuZGFyZHMgb2YganVkaWNpYWwgZXRoaWNzLjwvcD48cD5Nb29yZSB3
YXMgZm91bmQgdG8gaGF2ZSBlbmNvdXJhZ2VkIHByb2JhdGUganVkZ2VzIHRvIGRlbnkgbWFycmlh
Z2UgbGljZW5zZXMgdG8gZ2F5IGNvdXBsZXMgc2l4IG1vbnRocyBhZnRlciB0aGUgVS5TLiBTdXBy
ZW1lIENvdXJ0IHJ1bGVkIHRoYXQgZXZlcnlvbmUgaGFzIGEgZnVuZGFtZW50YWwgcmlnaHQgdG8g
bWFycnkgaW4gYWxsIDUwIHN0YXRlcy48L3A+PHA+TW9vcmUgdmVoZW1lbnRseSBkZW5pZWQgdGhh
dCBoaXMgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgb3JkZXIgd2FzIGFuIGFjdCBvZiBkZWZpYW5jZSBhbmQgc2Fp
ZCBoaXMgcGVyc29uYWwgYmVsaWVmcyBoYWQgbm90aGluZyB0byBkbyB3aXRoIGl0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.