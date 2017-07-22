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All those programs Trump wanted to end? GOP won’t end ’em

By William Douglas and Anshu Siripurapu
McClatchy Washington Bureau

Published: July 22, 2017 - 06:17 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell (R-Ky.) makes remarks as he introduces ambassadorial nominees before the Senate Committee on Foreign Relations on Capitol Hill in Washington, D.C., on Thursday. (Ron Sachs/CNP/Sipa USA/TNS)


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