All those programs Trump wanted to end? GOP won’t end ’em

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHBsYW4gdG8gZWxp
bWluYXRlIGRvemVucyBvZiBmZWRlcmFsIGFnZW5jaWVzIGFuZCBwcm9ncmFtcyBoYXMgY29sbGFw
c2VkLCBhcyBhIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBSZXB1YmxpY2FuIENvbmdyZXNzIHJlZnVzZXMgdG8gZ28g
YWxvbmcuPC9wPjxwPkFtb25nIHRoZSBwcm9ncmFtcyBzcGFyZWQgYXJlIGFnZW5jaWVzIHByb21v
dGluZyBydXJhbCBidXNpbmVzcyBkZXZlbG9wbWVudCBhbmQgdGhlIGFydHMsIHRoZSBDb3Jwb3Jh
dGlvbiBmb3IgUHVibGljIEJyb2FkY2FzdGluZywgQ29tbXVuaXR5IERldmVsb3BtZW50IEJsb2Nr
IEdyYW50cyBhbmQgdGhlIE5hdGlvbmFsIFdpbGRsaWZlIFJlZnVnZSBGdW5kLiBUaG9zZSBhbmQg
bWFueSBvdGhlcnMgYXJlIGdldHRpbmcgbW9uZXkgaW4gYmlsbHMgYXBwcm92ZWQgYnkgdGhlIEdP
UC1ydW4gSG91c2UgQXBwcm9wcmlhdGlvbnMgQ29tbWl0dGVlLiA8L3A+PHA+VGhlIEhvdXNlIHBs
YW5zIHRvIHZvdGUgb24gc3BlbmRpbmcgYmlsbHMgdGhyb3VnaG91dCB0aGlzIHdlZWssIGFuZCB0
aGUgU2VuYXRlIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGNvbnNpZGVyIHNwZW5kaW5nIHBsYW5zIHNob3J0bHku
PC9wPjxwPlRydW1wIHVudmVpbGVkIGhpcyAkNC4xIHRyaWxsaW9uIGJ1ZGdldCBwbGFuIGluIE1h
cmNoLCBwbGVkZ2luZyB0byAmIzgyMjA7cmVkdWNlIHRoZSBmZWRlcmFsIGdvdmVybm1lbnQgdG8g
cmVkZWZpbmUgaXRzIHByb3BlciByb2xlIGFuZCBwcm9tb3RlIGVmZmljaWVuY3kuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5CdXQgaW4gdGhlIEhvdXNlLCB3aGVyZSBhbGwgNDM1IG1lbWJlcnMgZmFjZSB2b3RlcnMg
bmV4dCBmYWxsLCBidWRnZXQgbGVnaXNsYXRpb24gaGFzIGZhciBtb3JlIG1vbmV5IHRoYW4gVHJ1
bXAgaGFkIHNvdWdodCBmb3IgYSBob3N0IG9mIHByb2dyYW1zLiBUaGUgc3BlbmRpbmcgYmlsbCBm
b3IgYWdyaWN1bHR1cmUgY29udGFpbnMgJDQuNjQgYmlsbGlvbiBiZXlvbmQgd2hhdCBUcnVtcCBy
ZXF1ZXN0ZWQsIGFuIGluY3JlYXNlIG9mIGFib3V0IDMwIHBlcmNlbnQuIEZvciBpbnRlcmlvciBh
bmQgdGhlIGVudmlyb25tZW50LCB0aGUgYnVtcCB3YXMgJDQuMyBiaWxsaW9uIG9yIDE2IHBlcmNl
bnQuIEZvciB0cmFuc3BvcnRhdGlvbiwgaG91c2luZyBhbmQgdXJiYW4gZGV2ZWxvcG1lbnQsIHRo
ZSBjb21taXR0ZWUgYXBwcm92ZWQgJDguNiBiaWxsaW9uLCBhYm91dCAxOCBwZXJjZW50LCBtb3Jl
IHRoYW4gdGhlIGJ1ZGdldCByZXF1ZXN0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyB0aGF0
IG9sZCBzYXlpbmcgaW4gV2FzaGluZ3RvbiB0aGF0IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgcHJvcG9zZXMgYW5k
IENvbmdyZXNzIGRpc3Bvc2VzLCYjODIyMTsgc2FpZCBTdGV2ZSBFbGxpcywgdmljZSBwcmVzaWRl
bnQgb2YgVGF4cGF5ZXJzIGZvciBDb21tb24gU2Vuc2UsIGEgbm9ucGFydGlzYW4gZmlzY2FsIHdh
dGNoZG9nLjwvcD48cD5JbmRlZWQsIGFmdGVyIG1hbnkgSG91c2UgYW5kIFNlbmF0ZSBSZXB1Ymxp
Y2FucyBjb21wbGFpbmVkIHRvIE9mZmljZSBvZiBNYW5hZ2VtZW50IGFuZCBCdWRnZXQgRGlyZWN0
b3IgTWljayBNdWx2YW5leSBpbiBoZWFyaW5ncyBhYm91dCB0aGUgZWZmZWN0IG9mIHNvbWUgb2Yg
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjdXRzLCBjb25ncmVzc2lvbmFsIGJ1ZGdldCB3cml0ZXJzIHF1aWNrbHkg
bWFkZSBzdXJlIHRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3QgaGFwcGVuLjwvcD48cD5Gb3IgZXhhbXBsZSwgaW5z
dGVhZCBvZiBzbGFzaGluZyB0aGUgQXBwYWxhY2hpYW4gUmVnaW9uYWwgQ29tbWlzc2lvbiwgdGhl
IEhvdXNlIEFwcHJvcHJpYXRpb25zIENvbW1pdHRlZSB0aGlzIG1vbnRoIGFwcHJvdmVkICQxMzAg
bWlsbGlvbiBmb3IgdGhlIGluZGVwZW5kZW50IGFnZW5jeSwgY3JlYXRlZCA1MiB5ZWFycyBhZ28s
IHRoYXQgaGVscHMgZnVuZCBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSBhbmQgam9iIHRyYWluaW5nIHByb2plY3Rz
IGluIE9oaW8sIE5vcnRoIENhcm9saW5hLCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSwgTWlzc291cmksIE1pc3Np
c3NpcHBpLCBQZW5uc3lsdmFuaWEgYW5kIG90aGVyIEFwcGFsYWNoaWFuIHN0YXRlcyB0aGF0IFRy
dW1wIHdvbiBpbiAyMDE2LjwvcD48cD5MYXdtYWtlcnMgaW5jbHVkaW5nIFNlbmF0ZSBNYWpvcml0
eSBMZWFkZXIgTWl0Y2ggTWNDb25uZWxsLCBSLUt5LiwgYW5kIFJlcC4gUGhpbCBSb2UsIFItVGVu
bi4sIHZvd2VkIHRoYXQgZG9pbmcgYXdheSB3aXRoIHRoZSBBUkMgd2FzbiYjODIxNzt0IGdvaW5n
IHRvIGhhcHBlbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgYW0gdmVyeSBwcm91ZCB0aGF0IHRoZSBIb3VzZSBB
cHByb3ByaWF0aW9ucyBDb21taXR0ZWUgYXBwcm92ZWQgYSBiaWxsIHRoYXQgaW5jbHVkZXMgaW1w
b3J0YW50IGZ1bmRpbmcgZm9yIHRoZSBBUkMsIGFuIG9yZ2FuaXphdGlvbiB0aGF0IGRvZXMgYSBn
cmVhdCBkZWFsIG9mIGdvb2QgaW4gRWFzdCBUZW5uZXNzZWUgYW5kIHJ1cmFsIEFwcGFsYWNoaWEs
JiM4MjIxOyBSb2Ugc2FpZC48L3A+PHA+RXZlbiBhZ2VuY2llcyBhbmQgcHJvZ3JhbXMgY29uc2Vy
dmF0aXZlIFJlcHVibGljYW5zIHB1cnBvcnQgdG8gZGlzbGlrZSBhcmUgYXZvaWRpbmcgdGhlIENh
cGl0b2wgYXguIFRoZSBDb3Jwb3JhdGlvbiBmb3IgUHVibGljIEJyb2FkY2FzdGluZyBoYXMgYmVl
biBvbiB0aGUgbGlzdCBvZiBwcm9ncmFtcyBtYW55IGNvbnNlcnZhdGl2ZXMgYW5kIFJlcHVibGlj
YW5zIGhhdmUgd2FudGVkIHRvIGRlZnVuZCBzaW5jZSBOZXd0IEdpbmdyaWNoLCBSLUdhLiwgd2Fz
IEhvdXNlIHNwZWFrZXIgaW4gdGhlIDE5OTBzLiBUcnVtcCB3YW50cyBpdCBvZmYgdGhlIGZlZGVy
YWwgYm9va3MsIHRvbywgYnV0IEhvdXNlIGFwcHJvcHJpYXRvcnMgaW5zdGVhZCBpbmNsdWRlZCAk
NDQ1IG1pbGxpb24gZm9yIHRoZSBhZ2VuY3kuPC9wPjxwPlRoZSBOYXRpb25hbCBFbmRvd21lbnQg
Zm9yIHRoZSBBcnRzIGFuZCB0aGUgTmF0aW9uYWwgRW5kb3dtZW50IGZvciB0aGUgSHVtYW5pdGll
cyBoYXZlIGFsc28gYmVlbiBmYXZvcml0ZSBjb25zZXJ2YXRpdmUgdGFyZ2V0cywgYW5kIGdvdCBh
IGRlYXRoIHNlbnRlbmNlIGluIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYnVkZ2V0IHBsYW4uIFRoYXQgZGlkbiYj
ODIxNzt0IHN0b3AgdGhlIGNvbW1pdHRlZSBmcm9tIGFwcHJvdmluZyAkMTQ1IG1pbGxpb24gZm9y
IGVhY2ggZW5kb3dtZW50IHdpdGggcGxlbnR5IG9mIFJlcHVibGljYW4gaGVscC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1Rocm91Z2hvdXQgdGhpcyB5ZWFyLCB3ZSYjODIxNzt2ZSBzZWVuIHNvbWUgb2YgdGhlIFJl
cHVibGljYW4gbWVtYmVycyBvZiB0aGF0IGNvbW1pdHRlZSBzYXlpbmcgdGhhdCB0aGV5IHdlcmUg
d29ya2luZyBoYXJkIHRvIG1ha2Ugc3VyZSB0aGF0IHRoZSBORUEgd291bGQgYmUgcmVjZWl2aW5n
IHNpZ25pZmljYW50IGZ1bmRpbmcgYW5kIGNlcnRhaW5seSByZWplY3RpbmcgdGhlIGFkbWluaXN0
cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgdGVybWluYXRpb24gcHJvcG9zYWwsJiM4MjIxOyBzYWlkIE5hcnJpYyBS
b21lLCB2aWNlIHByZXNpZGVudCBmb3IgZ292ZXJubWVudCBhZmZhaXJzIGZvciB0aGUgQW1lcmlj
YW5zIGZvciB0aGUgQXJ0cywgYW4gYWR2b2NhY3kgZ3JvdXAuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.