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Alleged airport shooter lied about his record on job form

By Mark Thiessen
Associated Press

Published: February 14, 2017 - 11:20 AM
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FILE- In this Jan. 30, 2017, file photo, Esteban Santiago, center, is led from the Broward County jail for an arraignment in federal court in Fort Lauderdale, Fla. Santiago, who is accused of killing five people at a Florida airport, lied about his criminal record on his application to be a security guard in Alaska, and was fired after only a few months on the job because of the state of his mental health. The state released the application Monday, Feb. 13, to The Associated Press, which had appealed the state's initial refusal to release the document made through an open records request. (AP Photo/Lynne Sladky, File)


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