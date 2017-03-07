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American Indians to protest Trump, pipeline in Washington

By Blake Nicholson
Associated Press

Published: March 7, 2017 - 09:49 AM
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FILE - In this Feb. 22, 2017, file photo, a large crowd representing a majority of the remaining Dakota Access Pipeline protesters march out of the Oceti Sakowin camp before the 2 p.m. local time deadline set for evacuation of the camp mandated by the U.S. Army Corps of Engineers near Cannon Ball, N.D. American Indians from across the country are bringing their frustrations with the Trump administration and its approval of the Dakota Access oil pipeline to the nation's capital Tuesday, March 7, 2017, kicking off four days of activities that will culminate in a march on the White House. (Mike McCleary/The Bismarck Tribune via AP, File)


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