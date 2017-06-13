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Amid diplomatic contact, North Korea frees American college student

By Matthew Lee  and Matthew Pennington
Associated Press

Published: June 13, 2017 - 09:52 AM
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Former NBA basketball star Dennis Rodman, center, arrives at Sunan International Airport on Tuesday in Pyongyang, North Korea. Rodman has arrived in North Korea on his first visit since President Donald Trump took office. (AP Photo/Kim Kwang Hyon)


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