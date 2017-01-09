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Amid hacking feud, U.S. hits Russia with new sanctions

By Deb Riechmann  and Eileen Sullivan
Associated Press

Published: January 9, 2017 - 11:18 PM
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In this Feb. 5, 2016 photo, WikiLeaks founder Julian Assange speaks from the balcony of the Ecuadorean Embassy in London. Assange on Monday denounced last week's U.S. intelligence report on Russian hacking, calling it a politically motivated "press release" that provided no evidence that Russian actors gave WikiLeaks hacked material. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)


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