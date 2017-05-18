Amtrak engineer surrenders on charges in fatal crash

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEhJTEFERUxQSElBOiBBbiBBbXRyYWsgZW5naW5lZXIgaW52b2x2ZWQgaW4gYSBmYXRhbCB0
cmFpbiBjcmFzaCB0d28geWVhcnMgYWdvIHR1cm5lZCBoaW1zZWxmIGluIHRvIHBvbGljZSBUaHVy
c2RheSBvbiBjaGFyZ2VzIGluY2x1ZGluZyBjYXVzaW5nIGEgY2F0YXN0cm9waGUgYW5kIGludm9s
dW50YXJ5IG1hbnNsYXVnaHRlci48L3A+PHA+QnJhbmRvbiBCb3N0aWFuLCAzNCwgd2FzIHB1dCBp
biBoYW5kY3VmZnMgYXMgaGUgYXJyaXZlZCBhdCB0aGUgUGhpbGFkZWxwaGlhIHBvbGljZSBzdGF0
aW9uIHdpdGggaGlzIGF0dG9ybmV5LjwvcD48cD5KdXN0IG1pbnV0ZXMgYWZ0ZXIgbGVhdmluZyBQ
aGlsYWRlbHBoaWEgb24gTWF5IDEyLCAyMDE1LCBvbiBhIFdhc2hpbmd0b24tdG8tTmV3IFlvcmsg
cnVuLCB0aGUgdHJhaW4gYWNjZWxlcmF0ZWQgdG8gMTA2IG1waCBvbiBhIDUwIG1waCBjdXJ2ZSwg
ZGVyYWlsaW5nIGluIGEgY3Jhc2ggdGhhdCBraWxsZWQgZWlnaHQgcGVvcGxlIGFuZCBpbmp1cmVk
IGFib3V0IDIwMC48L3A+PHA+VGhlIE5hdGlvbmFsIFRyYW5zcG9ydGF0aW9uIFNhZmV0eSBCb2Fy
ZCBmb3VuZCB0aGF0IEJvc3RpYW4gZXNzZW50aWFsbHkgZm9yZ290IHdoZXJlIGhlIHdhcyB3aGVu
IGhlIHNwZWQgdXAuPC9wPjxwPkJvc3RpYW4sIHdobyBoYXMgYmVlbiBvbiB1bnBhaWQgYWRtaW5p
c3RyYXRpdmUgbGVhdmUgZnJvbSBBbXRyYWssIGRpZCBub3QgcmVzcG9uZCB0byByZXBvcnRlcnMm
IzgyMTc7IHF1ZXN0aW9ucyBhcyBoZSBlbnRlcmVkIHRoZSBwb2xpY2Ugc3RhdGlvbi48L3A+PHA+
UGhpbGFkZWxwaGlhIHByb3NlY3V0b3JzIGhhZCBkZWNpZGVkIG5vdCB0byBjaGFyZ2UgaGltLCBi
dXQgYSBqdWRnZSBhY3Rpbmcgb24gYSBwcml2YXRlIGNyaW1pbmFsIGNvbXBsYWludCBmcm9tIGEg
Y3Jhc2ggdmljdGltJiM4MjE3O3MgZmFtaWx5IG9yZGVyZWQgbWlzZGVtZWFub3IgY2hhcmdlcyBm
aWxlZC48L3A+PHA+VGhlIGNhc2Ugd2FzIHJlZmVycmVkIHRvIHRoZSBzdGF0ZSBhdHRvcm5leSBn
ZW5lcmFsLCB3aG8gYWRkZWQgYSBmZWxvbnkgY291bnQgb2YgY2F1c2luZyBhIGNhdGFzdHJvcGhl
IG9uIHRvcCBvZiBlaWdodCBtaXNkZW1lYW5vciBjb3VudHMgb2YgaW52b2x1bnRhcnkgbWFuc2xh
dWdodGVyIGFuZCBvdGhlciBjaGFyZ2VzLjwvcD48cD5UaGUgY2l0aXplbiBjb21wbGFpbnQgYWdh
aW5zdCBCb3N0aWFuIHdhcyBicm91Z2h0IGJ5IGF0dG9ybmV5cyBmb3IgdGhlIGZhbWlseSBvZiBS
YWNoZWwgSmFjb2JzLCBhIDM5LXllYXItb2xkIGNoaWVmIGV4ZWN1dGl2ZSBvZiBhIFBoaWxhZGVs
cGhpYS1iYXNlZCB0ZWNobm9sb2d5IHN0YXJ0dXAgd2hvIHdhcyBraWxsZWQgcmV0dXJuaW5nIGhv
bWUgdG8gaGVyIGh1c2JhbmQgYW5kIDIteWVhci1vbGQgc29uIGluIE5ldyBZb3JrLjwvcD48cD5K
dXN0IGRheXMgYmVmb3JlIGEgdHdvLXllYXIgc3RhdHV0ZSBvZiBsaW1pdGF0aW9ucyB3YXMgdG8g
ZXhwaXJlLCBQaGlsYWRlbHBoaWEgcHJvc2VjdXRvcnMgYW5ub3VuY2VkIHRoZXkgaGFkIGNvbmNs
dWRlZCB0aGVyZSB3YXMgaW5zdWZmaWNpZW50IGV2aWRlbmNlIHRvIHByb3ZlIHRoYXQgQm9zdGlh
biBhY3RlZCB3aXRoIGludGVudCBvciAmIzgyMjA7Y29uc2Npb3VzIGRpc3JlZ2FyZCYjODIyMTsg
Zm9yIHRoZSBwYXNzZW5nZXJzJiM4MjE3OyBzYWZldHkuPC9wPjxwPkJ1dCB2aWN0aW0gbGF3eWVy
cyBzYWlkIHRoYXQgc2hvdWxkIGJlIGFuIGlzc3VlIGZvciBhIGp1cnkgdG8gZGVjaWRlLjwvcD48
cD5BbXRyYWsgaGFzIHRha2VuIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciB0aGUgY3Jhc2ggYW5kIGFncmVl
ZCB0byBwYXkgJDI2NSBtaWxsaW9uIHRvIHNldHRsZSBjbGFpbXMgZmlsZWQgYnkgdmljdGltcyBh
bmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMuPC9wPjxwPlRoZSBOVFNCIGZvdW5kIG5vIGV2aWRlbmNlIHRoYXQg
Qm9zdGlhbiB3YXMgaW1wYWlyZWQgb3IgdXNpbmcgYSBjZWxscGhvbmUuIFRoZSBhZ2VuY3kgYWxz
byBjYWxsZWQgQW10cmFrJiM4MjE3O3MgbG9uZyBmYWlsdXJlIHRvIGltcGxlbWVudCBhdXRvbWF0
aWMgc3BlZWQgY29udHJvbCB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBidXN5IE5vcnRoZWFzdCBDb3JyaWRvciBh
IGNvbnRyaWJ1dGluZyBmYWN0b3IuPC9wPjxwPkJvc3RpYW4gaGFzIGEgcGVyc29uYWwgaW5qdXJ5
IHN1aXQgcGVuZGluZyBhZ2FpbnN0IEFtdHJhaywgc2F5aW5nIGhlIHdhcyBsZWZ0IGRpc29yaWVu
dGVkIG9yIHVuY29uc2Npb3VzIHdoZW4gc29tZXRoaW5nIHN0cnVjayBoaXMgdHJhaW4gYmVmb3Jl
IGl0IGRlcmFpbGVkLiBIZSBoYWQgaGVhcmQgdGhyb3VnaCByYWRpbyB0cmFmZmljIHRoYXQgYSBu
ZWFyYnkgY29tbXV0ZXIgdHJhaW4gaGFkIGJlZW4gc3RydWNrIGJ5IGEgcm9jay4gSG93ZXZlciwg
dGhlIE5UU0IgY29uY2x1ZGVkIHRoYXQgbm90aGluZyBzdHJ1Y2sgaGlzIGxvY29tb3RpdmUuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGUgYmVzdCB3ZSBjb3VsZCBjb21lIHVwIHdpdGggd2FzIHRoYXQgaGUgd2Fz
IGRpc3RyYWN0ZWQgZnJvbSB0aGlzIHJhZGlvIGNvbnZlcnNhdGlvbiBhYm91dCB0aGUgZGFtYWdl
ZCB0cmFpbiBhbmQgZm9yZ290IHdoZXJlIGhlIHdhcywmIzgyMjE7IE5UU0IgY2hhaXJtYW4gQ2hy
aXN0b3BoZXIgSGFydCBzYWlkIGF0IGEgTWF5IDIwMTYgaGVhcmluZy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.