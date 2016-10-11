Analysis: Clinton, Trump tax plans are “mirror images”

PHA+U0FOVEEgRkUsIE4uTS46IEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiBhbmQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3
O3MgdGF4IHBsYW5zIGFyZSAmIzgyMjA7bWlycm9yIGltYWdlcyYjODIyMTsgb2Ygb25lIGFub3Ro
ZXIsIHdpdGggdGhlIERlbW9jcmF0IHByb3Bvc2luZyBzdGVlcCB0YXggaGlrZXMgb24gdGhlIHdl
YWx0aHkgd2hpbGUgdGhlIFJlcHVibGljYW4gY2FuZGlkYXRlIHByb3Bvc2VzIGV2ZW4gZGVlcGVy
IHJlZHVjdGlvbnMgaW4gdGhlIHRheGVzIHBhaWQgYnkgQW1lcmljYSYjODIxNztzIHJpY2hlc3Qg
cGVvcGxlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gYW5hbHlzaXMgcmVsZWFzZWQgVHVlc2RheS48L3A+PHA+
VGhlIFVyYmFuLUJyb29raW5ncyBUYXggUG9saWN5IENlbnRlciBmb3VuZCB0aGF0IHRoZSB0b3Ag
MC4xIHBlcmNlbnQgb2YgdGF4cGF5ZXJzIHdvdWxkIHBheSAkODAwLDAwMCBtb3JlIGluIHRheGVz
IG9uIGF2ZXJhZ2UgdW5kZXIgQ2xpbnRvbiYjODIxNztzIHBsYW4gd2hpbGUgVHJ1bXAmIzgyMTc7
cyBwbGFuLCB0aGVpciB0YXhlcyB3b3VsZCBkZWNsaW5lIGJ5IG1vcmUgdGhhbiAkMSBtaWxsaW9u
LiBJdCBmb3VuZCB0aGF0IFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJvcG9zZWQgY3V0cyB3b3VsZCBjb3N0ICQ2
LjIgdHJpbGxpb24gb3ZlciAxMCB5ZWFycyB3aGlsZSBDbGludG9uJiM4MjE3O3Mgd291bGQgcmFp
c2UgJDEuNCB0cmlsbGlvbiBpbiBuZXcgcmV2ZW51ZSBvdmVyIHRoYXQgdGltZSBwZXJpb2QgJiM4
MjEyOyBtb25leSB0aGUgRGVtb2NyYXQgcHJvcG9zZXMgdXNpbmcgZm9yIG5ldyBnb3Zlcm5tZW50
IHByb2dyYW1zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VHJ1bXAgaGFzIGEgdmVyeSwgdmVyeSBsYXJnZSB0YXgg
Y3V0IHRoYXQmIzgyMTc7cyBwcmltYXJpbHkgZm9jdXNlZCBvbiBoaWdoIGluY29tZSBpbmRpdmlk
dWFscy4gQ2xpbnRvbiBoYXMgYSBzaWduaWZpY2FudCB0YXggaW5jcmVhc2UmIzgyMjE7IGZvciB0
aG9zZSBwZW9wbGUsIHNhaWQgTGVuIEJ1cm1hbiwgYSBmb3JtZXIgVHJlYXN1cnkgb2ZmaWNpYWwg
dW5kZXIgUHJlc2lkZW50IEJpbGwgQ2xpbnRvbiB3aG8gaXMgZGlyZWN0b3Igb2YgdGhlIGNlbnRl
ciwgYSBqb2ludCBwcm9qZWN0IGJldHdlZW4gdHdvIG5vbnBhcnRpc2FuIFdhc2hpbmd0b24sIEQu
Qy4sIHRoaW5rIHRhbmtzLiAmIzgyMjA7SW4gYWxtb3N0IGV2ZXJ5IG1lYW5pbmdmdWwgcmVzcGVj
dCB0aGVzZSBwbGFucyBhcmUgbWlycm9yIGltYWdlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBhbmFseXNp
cyBkb2VzIG5vdCBhY2NvdW50IGZvciB0aGUgcG9zc2libGUgZWNvbm9taWMgZWZmZWN0cyBvZiB0
aGUgdGF4IHBsYW5zLCBidXQgdGhlIGF1dGhvcnMgbm9uZXRoZWxlc3MgcHJlZGljdGVkIHRoYXQg
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwbGFuIHdvdWxkIGN1dCBpbnRvIHRoZSBlY29ub215IGJ5IHJ1bm5pbmcg
dXAgbGFyZ2UgZGVmaWNpdHMgdGhhdCBjYXVzZSBpbnRlcmVzdCByYXRlcyB0byBzb2FyLiBUaGUg
VHJ1bXAgY2FtcGFpZ24gc2FpZCB0aGUgYW5hbHlzaXMgaXMgd29ydGhsZXNzIGJlY2F1c2UgaXQg
bGFja3MgY3JpdGljYWwgY2FsY3VsYXRpb25zLjwvcD48cD5UaGUgJiM4MjIwO1RheCBQb2xpY3kg
Q2VudGVyIGhhcyB3YXN0ZWQgZXZlcnlvbmUmIzgyMTc7cyB0aW1lIHdpdGggYSBmcmF1ZHVsZW50
IGFuYWx5c2lzLCYjODIyMTsgVHJ1bXAgc2VuaW9yIHBvbGljeSBhZHZpc2VyIFN0ZXBoZW4gTWls
bGVyIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPjxwPkJ5IGNvbnRyYXN0LCBhbiBhbmFseXNpcyBi
eSB0aGUgVGF4IEZvdW5kYXRpb24sIHdoaWNoIGFkdm9jYXRlcyBmb3IgbG93ZXIgdGF4ZXMsIGZv
dW5kIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJvcG9zYWwgY291bGQgY3JlYXRlICQyIHRyaWxsaW9uIGluIG5l
dyB0YXggcmV2ZW51ZXMgYnkgdHJpZ2dlcmluZyBncm93dGguIEJ1dCBldmVuIHRoYXQgYW5hbHlz
aXMgZm91bmQgaXQgd291bGQgbGVhdmUgYSBuZXQgZGVmaWNpdCBhbmQgdGhhdCBtb3JlIG9mIGl0
cyBiZW5lZml0cyB3b3VsZCBhY2NydWUgdG8gd2VhbHRoaWVyIHRheHBheWVycy48L3A+PHA+VGhl
IFRheCBQb2xpY3kgQ2VudGVyJiM4MjE3O3MgbmV3IGFuYWx5c2lzIGZvdW5kIHRoYXQgVHJ1bXAm
IzgyMTc7cyBwcm9wb3NhbHMgd291bGQgZm9jdXMgb24gcmVkdWNpbmcgdGF4IG9uIGNhcGl0YWws
IHdoaWNoIHdvdWxkIGVuY291cmFnZSBtb3JlIHdvcmssIGludmVzdG1lbnQgYW5kIHNhdmluZ3Mu
IEl0IHNhaWQgQ2xpbnRvbiYjODIxNztzIHByb3Bvc2FscyBjb3VsZCBoYXZlIHRoZSBvcHBvc2l0
ZSBlZmZlY3QgYnkgaGlraW5nIHVwIGxldmllcyBvbiBjYXBpdGFsLiBIb3dldmVyLCB0aGUgYW5h
bHlzdHMgbm90ZWQgdGhhdCBDbGludG9uIGhhcyBwcm9wb3NlZCBuZXcgc3BlbmRpbmcgdGhhdCBj
b3VsZCBvZmZzZXQgc29tZSBvZiB0aGUgbmVnYXRpdmUgZWNvbm9taWMgaW1wYWN0IG9mIGhpZ2gt
ZW5kIHRheCBpbmNyZWFzZXMuPC9wPjxwPkNsaW50b24mIzgyMTc7cyB0YXggaGlrZXMgd291bGQg
ZmFsbCBhbG1vc3QgZXhjbHVzaXZlbHkgb24gYnVzaW5lc3NlcyBhbmQgdGF4cGF5ZXJzIGluIHRo
ZSB0b3AgMSBwZXJjZW50LiAgVGhlIGFuYWx5c2lzIGZvdW5kIHRoYXQgc29tZSBvZiB0aGUgY3V0
cyBpbiB0aGUgcGxhbiAmIzgyMTI7IGluY2x1ZGluZyBhIGRvdWJsaW5nIG9mIHRoZSBjaGlsZCB0
YXggY3JlZGl0IHRoZSBDbGludG9uIGNhbXBhaWduIGFubm91bmNlZCBUdWVzZGF5IG1vcm5pbmcg
JiM4MjEyOyBjb3VsZCBsZWFkIHRvIGEgMSBwZXJjZW50IGluY3JlYXNlIGluIGluY29tZSBmb3Ig
dGhlIHBvb3Jlc3QgMjAgcGVyY2VudCBvZiBVLlMuIGhvdXNlaG9sZHMuPC9wPjxwPkJ5IGNvbnRy
YXN0LCBUcnVtcCB3b3VsZCBjdXQgdGF4ZXMgZm9yIG1vc3QsIGJ1dCBub3QgYWxsLCBBbWVyaWNh
bnMuIFRoZSBhbmFseXNpcyBmb3VuZCBUcnVtcCB3b3VsZCBjdXQgdGhlIGF2ZXJhZ2UgdGF4IGJp
bGwgYnkgJDIsOTQwLCBvciA0LjEgcGVyY2VudC4gQnV0IHRob3NlIGluIHRoZSB0b3AgMC4xIHBl
cmNlbnQgd291bGQgaGF2ZSB0aGVpciBiaWxsIHJlZHVjZWQgYnkgMTQgcGVyY2VudCwgb3IgJDEu
MSBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5CZWNhdXNlIG9mIHRoZSB3YXkgaXQgY2hhbmdlcyBzdGFuZGFyZCBk
ZWR1Y3Rpb25zLCB0aGUgVHJ1bXAgcHJvcG9zYWwgd291bGQgYWN0dWFsbHkgcmFpc2UgdGF4ZXMg
Zm9yIGFuIHVuZGV0ZXJtaW5lZCBudW1iZXIgb2YgbWlkZGxlLWNsYXNzIGFuZCBsb3dlci1pbmNv
bWUgaG91c2Vob2xkcyB0aGF0IGhhdmUgbWFueSBjaGlsZHJlbiBvciBhcmUgaGVhZGVkIGJ5IGEg
c2luZ2xlIHBhcmVudCwgdGhlIGFuYWx5c2lzIGZvdW5kLjwvcD48cD5Cb3RoIGNhbmRpZGF0ZXMg
cHJvcG9zZSBlbGltaW5hdGluZyB0aGUgY2FycmllZCBpbnRlcmVzdCBwcm92aXNpb24gb2YgdGhl
IHRheCBjb2RlIHRoYXQgYWxsb3dzIGhlZGdlIGZ1bmQgbWFuYWdlcnMgYW5kIG90aGVycyB0byBi
ZSB0YXhlZCBhdCBsb3dlciByYXRlcy4gQnV0IHRoZSBUcnVtcCBwbGFuIHdvdWxkIG9wZW4gdXAg
YSBiaWdnZXIgbG9vcGhvbGUgYnkgYWxsb3dpbmcgYnVzaW5lc3MgcGFydG5lcnNoaXBzIGxpa2Ug
aGVkZ2UgZnVuZHMgdG8gcGF5IGFuIGV2ZW4gbG93ZXIgMTUgcGVyY2VudCBjb3Jwb3JhdGUgcmF0
ZS4gSW4gZmFjdCwgdGhlIFRheCBQb2xpY3kgQ2VudGVyIHByZWRpY3RzIHRoYXQgbWFueSBoaWdo
LXBhaWQgaW5kaXZpZHVhbHMgd291bGQgZXNzZW50aWFsbHkgaW5jb3Jwb3JhdGUgYXMgZnJlZWxh
bmNlIGVtcGxveWVlcyBzbyB0aGV5IGNvdWxkIHBheSAxNSBwZXJjZW50IG9uIHRoZWlyIGVhcm5p
bmdzLCByYXRoZXIgdGhhbiBUcnVtcCYjODIxNztzIHRvcCByYXRlIG9mIDMzIHBlcmNlbnQuPC9w
PjxwPlRoYXQgJiM4MjIwO2dpdmVzIHRoZW0gYSBtdWNoIGJldHRlciBkZWFsIHRoYW4gY2Fycmll
ZCBpbnRlcmVzdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRXJpYyBUb2RlciBvZiB0aGUgVGF4IFBvbGljeSBDZW50
ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBUcnVtcCBjYW1wYWlnbiBoYXMgaW5zaXN0ZWQgaXQgd2lsbCBjcmVhdGUg
c2FmZWd1YXJkcyB0byBlbnN1cmUgdGhpcyBkb2VzIG5vdCBoYXBwZW4sIGJ1dCBoYXMgbm90IGV4
cGxhaW5lZCBob3cuPC9wPjxwPk92ZXJhbGwsIENsaW50b24gcHJvcG9zZXMgYSBuZXcgNCBwZXJj
ZW50IHRheCBvbiBlYXJuaW5ncyBvdmVyICQ1IG1pbGxpb24sIHJlcXVpcmluZyBwZW9wbGUgZWFy
bmluZyBvdmVyICQxIG1pbGxpb24gYW5udWFsbHkgdG8gcGF5IGF0IGxlYXN0IDMwIHBlcmNlbnQg
b2YgdGhlaXIgaW5jb21lIGluIHRheGVzIGFuZCBmYWNlIG5ldyBsaW1pdHMgb24gbm9uLWNoYXJp
dGFibGUgZGVkdWN0aW9ucyBhbmQgZXhjbHVzaW9ucy4gU2hlJiM4MjE3O2QgZG91YmxlIHRoZSBD
aGlsZCBUYXggQ3JlZGl0LCBjdXJyZW50bHkgJDEsMDAwIHBlciBjaGlsZCB1bmRlciAxNywgdG8g
JDIsMDAwIHBlciBjaGlsZCB1bmRlciA0LCBhbmQgaW5jcmVhc2UgdGhlIGFtb3VudCBsb3ctaW5j
b21lIGZhbWlsaWVzIGdldCBpbiByZWZ1bmRzLiBTaGUmIzgyMTc7cyBhbHNvIHByb3Bvc2VkIGhp
a2luZyBjYXBpdGFsIGdhaW5zIHRheGVzIGFzIHdlbGwgYXMgaW5jcmVhc2luZyB0aGUgZXN0YXRl
IHRheCBvbiBsYXJnZSBpbmhlcml0YW5jZXMgdG8gNjUgcGVyY2VudC48L3A+PHA+VHJ1bXAgcHJv
cG9zZXMgY29uc29saWRhdGluZyB0aGUgc2V2ZW4gZmVkZXJhbCBpbmNvbWUgdGF4IGJyYWNrZXRz
IHRvIHRocmVlICYjODIxMjsgYXQgMzMgcGVyY2VudCwgMjUgcGVyY2VudCBhbmQgMTIgcGVyY2Vu
dCAmIzgyMTI7IGFuZCBjcmVhdGluZyBhIGZsYXQgMTUgcGVyY2VudCBjb3Jwb3JhdGUgdGF4LiBI
ZSYjODIxNztkIGNhcCBkZWR1Y3Rpb25zIGF0ICQyMDAsMDAwIHBlciBob3VzZWhvbGQsIGFsbG93
IGZhbWlsaWVzIHRvIGRlZHVjdCB0aGUgY29zdCBvZiBjaGlsZCBjYXJlIGFuZCBlbGRlciBjYXJl
IGFuZCBlbGltaW5hdGUgdGhlIGVzdGF0ZSB0YXguIFRydW1wLCBsaWtlIENsaW50b24sIHdvdWxk
IHN0aWxsIHRheCBjYXBpdGFsIGdhaW5zIGF0IGRlYXRoIGJlZm9yZSB0aGV5IGFyZSBwYXNzZWQg
b250byBoZWlycy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.