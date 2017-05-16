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Analysis: Trump intel sharing risks damaging U.S. alliances

By Julie Pace
Associated Press

Published: May 16, 2017 - 11:20 AM | Updated: May 16, 2017 - 01:56 PM
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The White House is lit in blue to honor police officers killed in the line of duty on Monday, May 15, 2017, in Washington. (AP Photo/Susan Walsh)

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