All CATEGORIES
☰ Menu

Another nearby planet found that may be just right for life

By Seth Borenstein
Associated Press

Published: April 19, 2017 - 01:52 PM | Updated: April 19, 2017 - 02:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this artist tendering provided by M. Weiss Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a newly-discovered rocky exoplanet, LHS 1140b. This planet is located in the liquid water habitable zone surrounding its host star, a small, faint red star named LHS 1140. The planet weighs about 6.6 times the mass of Earth and is shown passing in front of LHS 1140. Depicted in blue is the atmosphere the planet may have retained. (M. Weiss Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics via AP)


MORE IN NEWS

knight20 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Streetsboro man pleads not guilty to murder in killing of unarmed Akron man during dirt bike dispute - 9:25 PM

The attorney for a Streetsboro man charged with shooting and killing an unarmed Akron man in a dispute over a dirt bike unsuccessfully argued for a lower bond Wednesday.

dyer20cut
Bob Dyer: Speaking sports - 9:25 PM
Regional news briefs — April 20, 2017 - 10:56 PM
stark20cut_01
Community college president makes the case for Stark State’s fit in Akron - 9:25 PM
bressi20cut_01
Stow doctor convicted of sexually assaulting patient seeking new trial; sentencing again put on hold - 9:25 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next