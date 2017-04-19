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Another nearby planet found that may be just right for life

By Seth Borenstein
Associated Press

Published: April 19, 2017 - 01:52 PM | Updated: April 19, 2017 - 02:14 PM
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In this artist tendering provided by M. Weiss Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a newly-discovered rocky exoplanet, LHS 1140b. This planet is located in the liquid water habitable zone surrounding its host star, a small, faint red star named LHS 1140. The planet weighs about 6.6 times the mass of Earth and is shown passing in front of LHS 1140. Depicted in blue is the atmosphere the planet may have retained. (M. Weiss Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics via AP)


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