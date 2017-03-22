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AP Exclusive: Donald Trump’s former campaign chairman Paul Manafort had plan to advance Putin’s interests

By Jeff Horwitz  and Chad Day
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 09:29 AM
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In this photo taken July 21, 2016, then-Trump Campaign manager Paul Manafort stands between the then-Republican presidential candidate Donald Trump and his daughter Ivanka Trump during a walk through at the Republican National Convention in Cleveland. Manafort, secretly worked for a Russian billionaire to advance the interests of Russian President Vladimir Putin a decade ago and proposed an ambitious political strategy to undermine anti-Russian opposition across former Soviet republics, The Associated Press has learned. (AP Photo/Evan Vucci)

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