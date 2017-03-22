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AP Exclusive: Donald Trump’s former campaign chairman Paul Manafort had plan to advance Putin’s interests

By Jeff Horwitz And Chad Day
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 09:29 AM | Updated: March 22, 2017 - 12:31 PM
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FILE - In this July 17, 2016, file photo, Paul Manafort talks to reporters on the floor of the Republican National Convention at Quicken Loans Arena in Cleveland. Manafort, President Donald Trump's former campaign chairman secretly worked for a Russian billionaire to advance the interests of Russian President Vladimir Putin a decade ago and proposed an ambitious political strategy to undermine anti-Russian opposition across former Soviet republics, The Associated Press has learned. (AP Photo/Matt Rourke, File)

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