All CATEGORIES
☰ Menu

AP Exclusive: Twin tragedies give survivor a new face

By Sharon Cohen
Associated Press

Published: February 17, 2017 - 06:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Jan. 24 photo, face transplant recipient Andy Sandness attends a speech therapy appointment at Mayo Clinic in Rochester, Minn. He wasn't allowed to see himself immediately after the surgery. His room mirror and cell phone were removed. When he finally did see his face after three weeks, he was overwhelmed. "Once you lose something that you've had forever, you know what it's like not to have it. ... And once you get a second chance to have it back, you never forget it." Just having a nose and mouth are blessings, Sandness says. "The looks are a bonus." (AP Photo/Charlie Neibergall)


MORE IN NEWS

jurors18cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Jurors on Summit County’s last death penalty case detail difficult service

ne juror who sat on Summit County’s last death penalty case didn’t sleep for weeks afterward.

housing18cut
New report diagnoses Akron’s ailing housing market, prescribes treatments
guard18cut
Department of Homeland Security weighed using National Guard for immigration roundups
trolley18cut_01
Trolley tour gives viewers a ride through local African-American history
Norton’s efforts toward economic stability lauded by two sources
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next