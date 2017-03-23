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AP Exclusive: U.S. probe of ex-Trump campaign chief extends to Cyprus

By Jack Gillum, Menelaos Hadjicostis and Eric Tucker
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 11:30 AM | Updated: March 23, 2017 - 03:14 PM
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FILE - In this July 17, 2016, file photo, then-Trump campaign chairman Paul Manafort talks to reporters on the floor of the Republican National Convention in Cleveland. U.S. Treasury Department agents have recently obtained information about offshore financial transactions involving Manafort, as part of a federal anti-corruption probe into his work in Eastern Europe, The Associated Press has learned. (AP Photo/Matt Rourke, File)


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