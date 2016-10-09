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AP FACT CHECK: Trump, Clinton and their debate claims

By Calvin Woodward and Stephen Braun
Associated Press

Published: October 9, 2016 - 05:40 PM | Updated: October 10, 2016 - 10:46 AM
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Republican presidential nominee Donald Trump and Democratic presidential nominee Hillary Clinton walk to their positions during the second presidential debate at Washington University in St. Louis, Sunday, Oct. 9, 2016. (AP Photo/Julio Cortez)

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