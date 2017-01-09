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U.S. government

AP-NORC Poll: Obama won nation’s approval, didn’t unite it

By Josh Lederman  and Emily Swanson
Associated Press

Published: January 9, 2017 - 11:23 PM
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In this May 1, 2011, file photo, President Barack Obama reads his statement to photographers after making a televised statement on the death of Osama bin Laden from the East Room of the White House in Washington. More than half of Americans view President Barack Obama favorably as he leaves office, a new poll shows, but Americans remain deeply divided over his legacy. Less than half of Americans say they're better off eight years after his election or that Obama brought the country together. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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