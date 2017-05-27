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AP source: Kushner back channel with Russia involved Syria

By Vivian Salama
Associated Press

Published: May 27, 2017 - 11:20 PM
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In this May 23 photo, White House senior adviser Jared Kushner (left) and his wife Ivanka Trump watch during a visit by President Donald Trump to Yad Vashem to honor the victims of the Holocaust in Jerusalem. The Washington Post is reporting that the FBI is investigating meetings that Trumps son-in-law, Kushner, had in December 2016, with Russian officials. Kushner, a key White House adviser, had meetings late last year with Russias ambassador to the U.S., Sergey Kislyak, and Russian banker Sergey Gorkov. (AP Photo/Evan Vucci)


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