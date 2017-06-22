All CATEGORIES
☰ Menu

AP sources: Senate GOP health bill would reshape Obama law

By Alan Fram And Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: June 22, 2017 - 09:30 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Sen. Ron Wyden, D-Ore., speaks during a TV news interview on Capitol Hill as Senate Majority leader Mitch McConnell plans to release a draft of the GOP's long-awaited healthcare bill which represents the Republicans' long-awaited attempt to scuttle much of President Barack Obama's health care law, at the Capitol in Washington, Thursday, June 22, 2017. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


MORE IN NEWS

tax23_05 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Support high as mayor details spending for proposed income tax

Mayor Dan Horrigan went public Thursday with a request that Akron’s residents and visitors give a little more of their paychecks.

luigis23_03
Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of restaurant closing
tickets23_01
Ticket and lick it: Akron police handing out tickets for free ice cream to kids they see doing the right thing
Trump_49378.jpg-deeda~1
Trump says he didn’t tape his conversations with Comey
Congress_Heath_Overhaul_41820.jpg-8762c~3
Senate Republicans unveil overhaul of Obama’s health care law, but not all are aboard
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next