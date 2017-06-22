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AP sources: Senate GOP health bill would reshape Obama law

By Alan Fram And Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: June 22, 2017 - 09:30 AM
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Sen. Ron Wyden, D-Ore., speaks during a TV news interview on Capitol Hill as Senate Majority leader Mitch McConnell plans to release a draft of the GOP's long-awaited healthcare bill which represents the Republicans' long-awaited attempt to scuttle much of President Barack Obama's health care law, at the Capitol in Washington, Thursday, June 22, 2017. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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