AP sources: Senate GOP health bill would reshape Obama law

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogU2VuYXRlIFJlcHVibGljYW5zIHdvdWxkIGN1dCBNZWRpY2FpZCwgZW5k
IHBlbmFsdGllcyBmb3IgcGVvcGxlIG5vdCBidXlpbmcgaW5zdXJhbmNlIGFuZCBlcmFzZSBhIHJh
ZnQgb2YgdGF4IGluY3JlYXNlcyBhcyBwYXJ0IG9mIHRoZWlyIGxvbmctYXdhaXRlZCBwbGFuIHRv
IHNjdXR0bGUgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYSYjODIxNztzIGhlYWx0aCBjYXJlIGxhdywg
Y29uZ3Jlc3Npb25hbCBhaWRlcyBhbmQgbG9iYnlpc3RzIHNheS48L3A+PHA+QWZ0ZXIgd2Vla3Mg
b2YgY2xvc2VkLWRvb3IgbWVldGluZ3MgdGhhdCBhbmdlcmVkIERlbW9jcmF0cyBhbmQgc29tZSBS
ZXB1YmxpY2FucywgU2VuYXRlIE1ham9yaXR5IExlYWRlciBNaXRjaCBNY0Nvbm5lbGwgcGxhbm5l
ZCB0byByZWxlYXNlIHRoZSBwcm9wb3NhbCBUaHVyc2RheS4gVGhlIHBhY2thZ2UgcmVwcmVzZW50
cyBNY0Nvbm5lbGwmIzgyMTc7cyBhdHRlbXB0IHRvIHF1ZWxsIGNyaXRpY2lzbSBieSBwYXJ0eSBt
b2RlcmF0ZXMgYW5kIGNvbnNlcnZhdGl2ZXMgYW5kIHdpbiB0aGUgc3VwcG9ydCBoZSBuZWVkcyBp
biBhIHZvdGUgaGUgaG9wZXMgdG8gc3RhZ2UgbmV4dCB3ZWVrLjwvcD48cD5JbiBhIGRlcGFydHVy
ZSBmcm9tIHRoZSB2ZXJzaW9uIHRoZSBIb3VzZSBhcHByb3ZlZCBsYXN0IG1vbnRoLCB3aGljaCBQ
cmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIHByaXZhdGVseSBjYWxsZWQgJiM4MjIwO21lYW4sJiM4MjIx
OyB0aGUgU2VuYXRlIHBsYW4gd291bGQgZHJvcCB0aGUgSG91c2UmIzgyMTc7cyB3YWl2ZXJzIGFs
bG93aW5nIHN0YXRlcyB0byBsZXQgaW5zdXJlcnMgYm9vc3QgcHJlbWl1bXMgb24gc29tZSBwZW9w
bGUgd2l0aCBwcmUtZXhpc3RpbmcgY29uZGl0aW9ucy48L3A+PHA+SXQgd291bGQgYWxzbyBsYXJn
ZWx5IHJldGFpbiB0aGUgc3Vic2lkaWVzIE9iYW1hIHByb3ZpZGVkIHRvIGhlbHAgbWlsbGlvbnMg
YnV5IGluc3VyYW5jZSwgd2hpY2ggYXJlIHBlZ2dlZCBtb3N0bHkgdG8gcGVvcGxlJiM4MjE3O3Mg
aW5jb21lcyBhbmQgdGhlIHByZW1pdW1zIHRoZXkgcGF5LjwvcD48cD5UaGUgSG91c2UmIzgyMTc7
cyB0YXggY3JlZGl0cyB3ZXJlIHRpZWQgdG8gcGVvcGxlJiM4MjE3O3MgYWdlcywgYSBjaGFuZ2Ug
dGhlIG5vbnBhcnRpc2FuIENvbmdyZXNzaW9uYWwgQnVkZ2V0IE9mZmljZSBzYWlkIHdvdWxkIGJv
b3N0IG91dC1vZi1wb2NrZXQgY29zdHMgdG8gbWFueSBsb3dlciBlYXJuZXJzLiBTdGFydGluZyBp
biAyMDIwLCB0aGUgU2VuYXRlIHZlcnNpb24gd291bGQgYmVnaW4gc2hpZnRpbmcgaW5jcmVhc2lu
ZyBhbW91bnRzIG9mIHRheCBjcmVkaXRzIGF3YXkgZnJvbSBoaWdoZXIgZWFybmVycywgbWFraW5n
IG1vcmUgZnVuZHMgYXZhaWxhYmxlIHRvIGxvd2VyLWluY29tZSByZWNpcGllbnRzLCBzb21lIG9m
ZmljaWFscyBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgZW1lcmdpbmcgU2VuYXRlIGJpbGwgd2FzIGRlc2NyaWJl
ZCBieSBwZW9wbGUgb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSBiZWNhdXNlIHRoZXkgd2VyZSBu
b3QgYXV0aG9yaXplZCB0byBkaXNjdXNzIGl0IHB1YmxpY2x5LjwvcD48cD5GYWNpbmcgdW5pZm9y
bSBEZW1vY3JhdGljIG9wcG9zaXRpb24sIHRoZSBTZW5hdGUgcGxhbiB3b3VsZCBmYWlsIGlmIGp1
c3QgdGhyZWUgb2YgdGhlIGNoYW1iZXImIzgyMTc7cyA1MiBSZXB1YmxpY2FucyBkZWZlY3QuIE1v
cmUgdGhhbiBoYWxmIGEgZG96ZW4gR09QIHNlbmF0b3JzIGhhdmUgZXhwcmVzc2VkIHByb2JsZW1z
IHdpdGggdGhlIG1lYXN1cmUsIGFuZCBhIGRlZmVhdCB3b3VsZCBiZSBhIGh1bWlsaWF0aW5nIHNl
dGJhY2sgZm9yIFRydW1wIGFuZCBNY0Nvbm5lbGwgb24gb25lIG9mIHRoZWlyIHBhcnR5JiM4MjE3
O3MgdG9wIHByaW9yaXRpZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIGEgcmVzcG9uc2liaWxpdHkg
dG8gbW92ZSBmb3J3YXJkLCBhbmQgd2UgYXJlLCYjODIyMTsgc2FpZCBNY0Nvbm5lbGwsIFItS3ku
PC9wPjxwPkdPUCBTZW5hdGUgbGVhZGVycyB3ZXJlIGVhZ2VyIGZvciBhIHNlYWwgb2YgYXBwcm92
YWwgZnJvbSBUcnVtcCwgd2hvIGhhZCB1cmdlZCB0aGVtIHRvIHByb2R1Y2UgYSBiaWxsIG1vcmUg
JiM4MjIwO2dlbmVyb3VzJiM4MjIxOyB0aGFuIHRoZSBIb3VzZSYjODIxNztzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBiZSBpbXBvcnRhbnQgdG8gZ2V0IHRoZSBwcmVzaWRlbnQm
IzgyMTc7cyBzdXBwb3J0IHRvIGdldCB1cyBhY3Jvc3MgdGhlIGZpbmlzaCBsaW5lLCYjODIyMTsg
Tm8uIDIgU2VuYXRlIEdPUCBsZWFkZXIgSm9obiBDb3JueW4gb2YgVGV4YXMgc2FpZCBXZWRuZXNk
YXkgb2YgV2hpdGUgSG91c2Ugb2ZmaWNpYWxzLjwvcD48cD5EZW1vY3JhdHMgc2F5IEdPUCBjaGFy
YWN0ZXJpemF0aW9ucyBvZiBPYmFtYSYjODIxNztzIGxhdyBhcyBmYWlsaW5nIGFyZSB3cm9uZywg
d2hpbGUgdGhlIFJlcHVibGljYW4gZWZmb3J0IHdvdWxkIGJvb3QgbWlsbGlvbnMgb2ZmIGNvdmVy
YWdlIGFuZCBsZWF2ZSBvdGhlcnMgZmFjaW5nIGhpZ2hlciBvdXQtb2YtcG9ja2V0IGNvc3RzLiBU
aGUgYnVkZ2V0IG9mZmljZSBzYWlkIHRoZSBIb3VzZSBiaWxsIHdvdWxkIGNhdXNlIDIzIG1pbGxp
b24gdG8gbG9zZSBjb3ZlcmFnZSBieSAyMDI2LjwvcD48cD5UaGUgc291cmNlcyBzYWlkIHRoYXQg
aW4gc29tZSBpbnN0YW5jZXMsIHRoZSBkb2N1bWVudHMgTWNDb25uZWxsIHBsYW5uZWQgdG8gcmVs
ZWFzZSBtaWdodCBzdWdnZXN0IG9wdGlvbmFsIGFwcHJvYWNoZXMgZm9yIGlzc3VlcyB0aGF0IHJl
bWFpbiBpbiBkaXNwdXRlIGFtb25nIFJlcHVibGljYW5zLjwvcD48cD5UaGF0IGNvdWxkIGluY2x1
ZGUgdGhlIG51bWJlciBvZiB5ZWFycyB0aGUgYmlsbCB3b3VsZCB0YWtlIHRvIHBoYXNlIG91dCB0
aGUgZXh0cmEgbW9uZXkgT2JhbWEgcHJvdmlkZWQgdG8gZXhwYW5kIHRoZSBmZWRlcmFsLXN0YXRl
IE1lZGljYWlkIHByb2dyYW0gZm9yIHRoZSBwb29yIGFuZCBkaXNhYmxlZCB0byBtaWxsaW9ucyBv
ZiBhZGRpdGlvbmFsIGxvdyBlYXJuZXJzLjwvcD48cD5UaGUgSG91c2UtcGFzc2VkIGJpbGwgd291
bGQgaGFsdCB0aGUgZXh0cmEgZnVuZHMgZm9yIG5ldyBiZW5lZmljaWFyaWVzIGluIDIwMjAuIEJ1
dCBSZXB1YmxpY2FucyBmcm9tIHN0YXRlcyB0aGF0IGV4cGFuZGVkIE1lZGljYWlkLCBsaWtlIE9o
aW8mIzgyMTc7cyBSb2IgUG9ydG1hbiwgd2FudCB0byBleHRlbmQgdGhhdCBwaGFzZS1vdXQgdG8g
c2V2ZW4geWVhcnMuPC9wPjxwPlRoZSBTZW5hdGUgcHJvcG9zYWwgd291bGQgYWxzbyBpbXBvc2Ug
YW5udWFsIGxpbWl0cyBvbiB0aGUgZmVkZXJhbCBNZWRpY2FpZCBmdW5kcyB0aGF0IHdvdWxkIGdv
IHRvIGVhY2ggc3RhdGUsIHdoaWNoIHdvdWxkIHRpZ2h0ZW4gZXZlbiBmdXJ0aGVyIGJlZ2lubmlu
ZyBpbiAyMDI1LiBVbmxpbWl0ZWQgZmVkZXJhbCBkb2xsYXJzIG5vdyBmbG93IHRvIGVhY2ggc3Rh
dGUgZm9yIHRoZSBwcm9ncmFtLCBjb3ZlcmluZyBhbGwgZWxpZ2libGUgYmVuZWZpY2lhcmllcyBh
bmQgc2VydmljZXMuPC9wPjxwPkxpa2UgdGhlIEhvdXNlIGJpbGwsIHRoZSBTZW5hdGUgbWVhc3Vy
ZSB3b3VsZCBibG9jayBmZWRlcmFsIHBheW1lbnRzIHRvIFBsYW5uZWQgUGFyZW50aG9vZCwgdHdv
IHNvdXJjZXMgc2FpZC4gTWFueSBSZXB1YmxpY2FucyBoYXZlIGxvbmcgZm91Z2h0IHRoYXQgb3Jn
YW5pemF0aW9uIGJlY2F1c2UgaXQgcHJvdmlkZXMgYWJvcnRpb25zLjwvcD48cD5CdXQgaXQgd2Fz
IHVuY2xlYXIgaWYsIG9yIGhvdywgdGhlIFNlbmF0ZSB3b3VsZCBmb2xsb3cgdGhlIEhvdXNlJiM4
MjE3O3MgcGF0aCBhbmQgZm9yYmlkIHRoZSB1c2Ugb2YgaGVhbHRoIGNhcmUgdGF4IGNyZWRpdHMg
dG8gYnV5IGNvdmVyYWdlIHRoYXQgaW5jbHVkZXMgYWJvcnRpb25zLiBTdWNoIGEgcHJvaGliaXRp
b24gaXMgYSBtYWpvciBkZW1hbmQgYnkgY29uc2VydmF0aXZlcywgYnV0IHNwZWNpYWwgcnVsZXMg
dGhlIFNlbmF0ZSBpcyB1c2luZyB0byBlYXNlIHBhc3NhZ2Ugb2YgdGhlIGxlZ2lzbGF0aW9uIHJl
c3RyaWN0IHRoZSBwb2xpY3kgY2hhbmdlcyB0aGUgbWVhc3VyZSBjYW4gaW5jbHVkZS48L3A+PHA+
VGhlIFNlbmF0ZSB3b3VsZCBlbmQgdGhlIHRheCBwZW5hbHRpZXMgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBsYXcg
Y3JlYXRlZCBmb3IgcGVvcGxlIG5vdCBidXlpbmcgaW5zdXJhbmNlIGFuZCBsYXJnZXIgZW1wbG95
ZXJzIG5vdCBvZmZlcmluZyBjb3ZlcmFnZSB0byB3b3JrZXJzLiBUaGUgc28tY2FsbGVkIGluZGl2
aWR1YWwgbWFuZGF0ZSAmIzgyMTI7IGFpbWVkIGF0IGtlZXBpbmcgaW5zdXJhbmNlIG1hcmtldHMg
c29sdmVudCBieSBwcm9tcHRpbmcgeW91bmdlciwgaGVhbHRoaWVyIHBlb3BsZSB0byBidXkgcG9s
aWNpZXMgJiM4MjEyOyBoYXMgbG9uZyBiZWVuIG9uZSBvZiB0aGUgR09QJiM4MjE3O3MgZmF2b3Jp
dGUgdGFyZ2V0cy48L3A+PHA+VG8gaGVscCBwYXkgZm9yIGl0cyBleHBhbmRlZCBjb3ZlcmFnZSB0
byBhcm91bmQgMjAgbWlsbGlvbiBtb3JlIHBlb3BsZSwgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBsYXcgaW5jcmVh
c2VkIHRheGVzIG9uIGhpZ2hlciBpbmNvbWUgcGVvcGxlLCBtZWRpY2FsIGluZHVzdHJ5IGNvbXBh
bmllcyBhbmQgb3RoZXJzLCB0b3RhbGluZyBhcm91bmQgJDEgdHJpbGxpb24gb3ZlciBhIGRlY2Fk
ZS4gTGlrZSB0aGUgSG91c2UgYmlsbCwgdGhlIFNlbmF0ZSBwbGFuIHdvdWxkIHJlcGVhbCBvciBk
ZWxheSB0aG9zZSB0YXggYm9vc3RzLjwvcD48cD5UaGUgSG91c2Ugd2FpdmVyIGFsbG93aW5nIGhp
Z2hlciBwcmVtaXVtcyBmb3Igc29tZSBwZW9wbGUgd2l0aCBwcmUtZXhpc3Rpbmcgc2VyaW91cyBp
bGxuZXNzZXMgd2FzIGFkZGVkIHNob3J0bHkgYmVmb3JlIHRoYXQgY2hhbWJlciBhcHByb3ZlZCBp
dHMgYmlsbCBsYXN0IG1vbnRoIGFuZCBoZWxwZWQgYXR0cmFjdCBjb25zZXJ2YXRpdmUgc3VwcG9y
dC4gSXQgaGFzIGNvbWUgdW5kZXIgd2lkZXNwcmVhZCBjcml0aWNpc20gZnJvbSBEZW1vY3JhdHMg
YW5kIGhlbHBlZCBwcm9tcHQgc29tZSBtb2RlcmF0ZSBIb3VzZSBSZXB1YmxpY2FucyB0byB2b3Rl
IGFnYWluc3QgdGhlIG1lYXN1cmUuPC9wPjxwPkNvbnNlcnZhdGl2ZXMgbGlrZSBTZW4uIFJhbmQg
UGF1bCwgUi1LeS4sIGhhdmUgd2FybmVkIHRoZXkgY291bGQgb3Bwb3NlIHRoZSBiaWxsIGlmIGl0
IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZ28gZmFyIGVub3VnaCBpbiBkaXNtYW50bGluZyBPYmFtYSYjODIxNztz
IGxhdy4gTW9kZXJhdGVzIGluY2x1ZGluZyBTZW4uIFN1c2FuIENvbGxpbnMsIFItTWFpbmUsIGhh
dmUgZXhwcmVzc2VkIGNvbmNlcm4gdGhhdCB0aGUgbWVhc3VyZSB3b3VsZCBjYXVzZSBtYW55IHRv
IGxvc2UgY292ZXJhZ2UuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.