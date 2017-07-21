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AP sources: U.S. to ban Americans from traveling to North Korea

By Matthew Lee
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 07:55 AM
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FILE - In this Feb. 29, 2016 file photo, American student Otto Warmbier speaks as Warmbier is presented to reporters in Pyongyang, North Korea. U.S. officials say the Trump administration will ban American citizens from traveling to North Korea following the death of university student Otto Warmbier, who passed away after falling into a coma into a North Korean prison. (AP Photo/Kim Kwang Hyon)


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