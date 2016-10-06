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APNewsBreak: Report faults top Pentagon aide’s behavior

By Lolita C. Baldor
Associated Press

Published: October 6, 2016 - 08:33 AM
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FILE - In this Feb. 20, 2015, file photo, U.S. Secretary of Defense Ash Carter, center, is greeted by Senior Military Assistant U.S. Army Maj. Gen. Ron Lewis as they arrive at Andrews Air Force Base, Md., to travel to Afghanistan. A Pentagon investigation concluded that Lewis, Carter's former senior military aide, used his government credit card at strip clubs or gentlemen's clubs in Rome and Seoul, drank in excess and had "improper interactions" with women, The Associated Press has learned. (Jonathan Ernst/Pool Photo via AP, File)


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