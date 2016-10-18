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APNewsBreak: U.S. citizen born in refugee camp sues to marry

By Michael Kunzelman
Associated Press

Published: October 18, 2016 - 02:34 PM

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