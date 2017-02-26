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‘Apollo 13,’ ‘Titanic’ and ‘Aliens’ actor Bill Paxton dies at 61

By Lindsey Bahr
Associated Press

Published: February 26, 2017 - 03:31 PM | Updated: February 27, 2017 - 08:43 AM
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FILE - In this May 31, 2015, file photo, Bill Paxton arrives at the Critics' Choice Television Awards at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, Calif. A family representative said prolific and charismatic actor Paxton, who played an astronaut in "Apollo 13" and a treasure hunter in "Titanic," died from complications due to surgery. The family representative issued a statement Sunday, Feb. 26, 2017, on the death. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)


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