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Appeals court weighs Trump ban as travelers arrive to tears

By Eric Tucker
Associated Press

Published: February 6, 2017 - 09:45 PM

 

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