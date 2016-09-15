All CATEGORIES
☰ Menu

Arizona’s first female governor, Rose Mofford, dies at 94

By Paul Davenport and Terry Tang
Associated Press

Published: September 15, 2016 - 09:50 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This Jan. 3, 2011 photo, former Arizona governor Rose Mofford (left) gets a hug from a supporter as she sits next to another former Arizona governor Raul Castro (right) prior to Arizona Gov. Jan Brewer taking the oath of office at inaugural ceremonies at the Arizona Capitol in Phoenix. A former spokeswoman says Arizona's first female governor, Mofford, died Thursday at a hospice she entered last month after being injured in a fall. She was 94. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN NEWS

homeless16cut PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron settles federal lawsuit involving treatment of homeless citizens

Akron has settled a federal lawsuit involving how it removes homeless citizens’ belongings from public and private property, agreeing to change its policies and pay $20,000 in damages and court costs.

schools16cut_01
Local educators call state report cards ‘seriously flawed’
dyer16web
Bob Dyer: Mirror images leave earth together
nortonteen16cut_01
Fund set up for family of teen who died after being hit by Norton school bus
deplorable16_01
Trump supporters embrace ‘deplorable’ label
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next