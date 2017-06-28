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Arizona wildfire forces thousands of people from their homes

By Matt York  and Astrid Galvan
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 05:19 PM
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A fire burns near Mayer, Ariz, Wednesday as seen from Spring Valley, Ariz. The fire has burned over 28 square miles (73 square kilometers). More than 500 firefighters are battling the blaze that's near the small town where 19 members of an elite firefighting unit were killed while battling a blaze four years ago. (AP Photo/Matt York)


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