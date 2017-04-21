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Arkansas conducts first execution since 2005, plans 3 more

By Andrew Demillo And Sean Murphy
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 12:37 PM
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Media witnesses speak about the late Thursday night execution of Ledell Lee in Varner, Ark., early Friday, April 21, 2017. Lee was the first inmate put to death in the state since 2005. John Moritz of the Arkansas Democrat-Gazette, from left, Sean Murphy of The Associated Press and Marine Glisovic witnessed Lee's death. (AP Photo/Kelly P. Kissel)


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