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Arkansas executes 2 inmates on the same gurney, hours apart

By Andrew Demillo  and Kelly P. Kissel
Associated Press

Published: April 24, 2017 - 08:31 PM | Updated: April 25, 2017 - 12:10 AM

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