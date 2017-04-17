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Arkansas judge barred from execution cases after protest

By Andrew DeMillo
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 10:09 PM
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In this Jan. 4 photo Arkansas Gov. Asa Hutchinson speaks to members of the press during a Q&A session in Little Rock, Ark. Hutchinson is a low-key former prosecutor known for delving into policy issues, but he has put himself and his state at the center of the national debate over the death penalty with his extraordinary plan to execute eight men before the end of April. (AP Photo/Brian Chilson)


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